Escape 60 abre primeira unidade em Curitiba

Mauro Silvano (foto: Divulgação)

Os empresários Danielle Chevalier e Mauro Silvano, que contam com uma vasta experiência no ramo de franquias e no mercado financeiro, são os responsáveis por trazerem a Curitiba a primeira franquia do Escape 60. A atração de entretenimento proporciona a experiência única de viver em um mundo lúdico e misterioso, sem interferências do mundo real, onde cada pista leva à solução final. E tudo deve acontecer em apenas 60 minutos. Eles escolheram inaugurar o modelo de negócios na cidade para oferecer mais uma opção de lazer para o público. “Queremos ajudar na diversificação das opções de lazer e entretenimento em Curitiba. Nossa expectativa é altíssima, pois temos certeza que o curitibano vai adorar essa novidade”, afirma Danielle. Para participar do jogo, é necessário estar em um grupo de, no mínimo, quatro pessoas e, no máximo, dez. Informação (41) 3408-3060. O empreendimento fica na Av. Presidente Getúlio Vargas, 1405, Bairro Água Verde – Curitiba, PR. Ingressos: no e-commerce www.escape60.com.br.

Valterci Santosa



Roberto Kenicke, Achilles Colle e Carlos Feliz





INVESTINDO NO BACACHERI

Os empresários Achilles Colle, Roberto Kenicke e Carlos Feliz apresentaram no último dia 12 de janeiro a Ca’dore Comida Descomplicada, um novo conceito gastronômico em contêineres no bairro Bacacheri. Aproveitando parte do terreno da antiga fábrica de cerâmicas Colle, o empreendimento teve um investimento de aproximadamente R$ 3,5 mi (três milhões e quinhentos mil reais) e a expectativa é de gerar aproximadamente 1120 empregos entre diretos e indiretos. Além dos benefícios para a região, a estimativa é de que os imóveis no entorno tenham valorizado de 20% a 30% após a inauguração.

BALANÇO

O golfe é um esporte em crescimento no Brasil. Em 2016, a modalidade voltou a ser um esporte olímpico depois de mais de um século de ausência. Em 2015 e 2016 o Brasil também conseguiu participar, depois de 21 anos, do Mundial Juvenil de Golfe. Nos Estados Unidos, o golfe é o esporte mais praticado, com aproximadamente 40 milhões de golfistas, assim como no Canadá.

Mas, para continuar nesse cenário expressivo, é preciso treinamento de qualidade e muitas horas no campo. E para os atletas que antes precisavam ir ao exterior para buscar treinamento de alto nível, agora há uma academia completa aqui no Brasil. Inaugurada em dezembro de 2016, dentro do Alphaville Graciosa Clube, em Pinhais (PR), a academia teve um investimento de R$ 183.203,53, feito pelo Clube, em parceria com a Confederação Brasileira de Golfe e o Ministério do Esporte. O espaço já é um centro de referência no Brasil, tendo a capacidade de atender os melhores atletas de alto rendimento. Dos 10 melhores jogadores amadores de golfe do Brasil, por exemplo, cinco deles treinam no Alphaville, como Daniel Ishii e Gustavo Chuang.