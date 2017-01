Motorista de Uber se irrita com comportamento de curitibano

Um motorista de Uber postou sua revolta com o comportamento de um passageiro em um grupo do Facebook “Uber – Curitiba”. Segundo ele, o passageiro por conta de ser curitibano, não tratou ele bem. Veja o comentário.

Pré-carnaval de Curitiba será inteiramente bancado pela iniciativa privada

O presidente da Fundação Cultural de Curitiba Maurício Appel trouxe detalhes sobre a realização do Carnaval na capital. Appel explicou que o Carnaval da cidade neste ano não terá competição entre as escolas de samba e que o pré-Carnaval será financiado integralmente pela iniciativa privada. O secretário explicou que a decisão de não realizar a competição entre as escolas de samba partiu por causa do momento financeiro da prefeitura.

Appel garantiu que mesmo assim outros eventos nas Ruas da Cidadania e no Rancho das Flores estão confirmados.

O presidente revelou que o pré-carnaval também deve acontecer, mas que será inteiramente bancado pela iniciativa privada. Appel não trouxe detalhes da programação do pré-Carnaval deste ano. Em 2016, o evento chegou a reunir mais de setenta mil pessoas na Avenida Marechal Deodoro, em uma festa de música eletrônica.

