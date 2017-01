Equipes iniciam troca da iluminação no Jardim Botânico

A Prefeitura começou nesta semana a troca do cabeamento e das luminárias no Jardim Botânico, atração turística mais visitada de Curitiba. Com mais de um milhão de visitantes por ano, o local ficou quase no escuro em 2016, após o roubo dos equipamentos de iluminação. “O Jardim Botânico precisa de uma iluminação adequada. É um símbolo da nossa capital”, diz o vice-prefeito e secretário de Obras e Infraestrutura, Eduardo Pimentel.

A intervenção na iluminação será feita em todo o parque, incluindo o velódromo, o estacionamento e as ciclovias do bosque. Também será trocada a iluminação cênica da estufa, que estava queimada desde agosto de 2015.

Serão substituídas todas as luminárias de vapor de sódio por 106 unidades de LED. As lâmpadas instaladas terão 40, 200 e 220 watts. Pimentel explica que a vantagem da LED é que são mais eficientes, promovem economia e melhor iluminação. “Elas apresentam melhor índice de reprodução de cor branca, proporcionando melhor percepção de segurança”, disse.

Pimentel afirma ainda que, por causa dos constantes furtos, o cabeamento será protegido por caixas de concreto e os dutos serão enterrados em maior profundidade. O prazo de execução dessa obra vai até o fim de março e o investimento será de R$ 289 mil, com recursos próprios da Prefeitura.

Parques e bairros

Pimentel disse ainda que a orientação do prefeito Rafael Greca é que um programa de iluminação seja criado para melhorar a iluminação de outros parques, praças e bairros de Curitiba. “Além da economia para o município, o objetivo com a nova iluminação é garantir segurança para que as pessoas voltem a ocupar os espaços públicos para caminhar ou praticar atividades esportivas”, disse Pimentel.