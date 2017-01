Aves silvestres são encontradas em cativeiro pelos policiais militares em Paranaguá

(foto: Divulgação/PM-PR)

Oito pássaros silvestres foram resgatados durante a operação “Liberdade” do Batalhão de Polícia Ambiental (BPMA) nesta sexta-feira (20/01) no Litoral paranaense. A ação foi na Ilha dos Valadares, que pertence ao município de Paranaguá (PR) com o intuito de inibir a ação de pessoas mal intencionadas na manutenção de aves silvestres em cativeiro. As atividades devem estender-se durante o fim de semana nos municípios de Matinhos e Guaratuba.

“Iniciamos a operação às 10 horas desta sexta-feira e localizamos oito aves silvestres que estavam sendo mantidas em cativeiro. Fizemos a soltura delas na natureza e vamos prosseguir com as atividades em Matinhos e Guaratuba durante o fim de semana”, disse o Comandante da 1ª Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental (BPMA), capitão Durval Tavares Júnior.



De acordo com o oficial, a maioria dos criadores de aves silvestres possui uma ocupação profissional durante a semana e nos sábados e domingos aproveitam que possuem mais tempo em casa para limpar as gaiolas e expor as aves. “Isso facilita a atividade dos policiais militares em localizar os pontos e fazer as abordagens”, explicou.