Corpo de dono do hotel Emiliano chega a cemitério em São Paulo

MARIANA CARNEIRO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo do empresário Carlos Alberto Filgueiras chegou ao cemitério de São Pedro Vila Alpina, em São Paulo, onde será velado, na tarde deste sábado (21). Ele foi trazido de Paraty pela manhã. Filgueiras, dono do hotel Emiliano, é dono do avião que caiu em Paraty e vitimou o ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki. Filgueiras será cremado no crematório de Vila Alpina em cerimônia marcada para as 20h. Funcionários e o filho mais velho do empresário, Carlos Filgueiras, prestam homenagem ao empresário. Os corpos da massoterapeuta Maíra Panas e sua mãe, Maria Hilda, serão levados para a cidade natal delas, Juína, em Mato Grosso. O corpo do piloto, Osmar Rodrigues, seguirá para o Paraná. O velório do ministro do STF Teori Zavascki, relator da Lava Jato, começou na manhã deste sábado (21), no plenário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre.