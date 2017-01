Barcelona também está atrás de Ronaldinho Gaúcho

Não é só o Nacional, do Uruguai, que faz frente ao Coritiba nas negociações por Ronaldinho Gaúcho. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Barcelona também estaria interessado em fechar com o jogador, que trabalharia como embaixador do clube catalão ou jogador de um time de lendas (master).



A publicação espanhola alega que Ronaldinho já teria até conversado com um dirigente do Barcelona e que uma definição pode acabar sendo tomada na próxima semana.



Na segunda-feira, contudo, é o Coritiba quem se reúne com o jogador e seu empresário, Assis, para tentar selar o negócio. O departamento de futebol do Coritiba está em Foz do Iguaçu, onde o clube realiza sua pré-temporada, tentando acertar os últimos detalhes do contrato a ser oferecido ao jogador.