Linha Colombo-CIC volta a circular nesta segunda-feira

A linha de ônibus Colombo-CIC começa a circular a partir desta segunda-feira, 23. Mais de 30 mil passageiros de Curitiba e de Colombo serão beneficiados pela retomada da linha. Com a volta do Colombo/CIC, os passageiros poderão percorrer os 26 quilômetros do trajeto sem precisar mudar de ônibus. A volta da linha foi um compromisso assumido por ele na campanha eleitoral.

Desde fevereiro de 2015, quando foi rompida a integração tarifária com a RMC, a linha passou a ser atendida pelo trajeto Maracanã/Cabral, com ponto final no Terminal Cabral, onde os passageiros precisavam trocar de ônibus para continuar o trajeto. Os horários da linha Colombo-CIC foram reprogramados e podem ser consultados no site www.urbs.curitiba.pr.gov.br.

A partir desta segunda-feira (23), a linha Colombo-CIC volta a funcionar substituindo as linhas CIC-Cabral e Maracanã-Cabral. O passageiro embarca no Terminal do Maracanã e pode seguir diretamente à CIC, cruzando o Centro de Curitiba.

No trajeto são nove paradas: nos terminais Maracanã, Cabral, Capão Raso e CIC e nas estações-tubo Comendador Fontana, Nestor de Castro, Tiradentes, Rui Barbosa, Sete de Setembro, Kennedy e Guaíra.

O Ligeirinho Colombo-CIC funcionará nos dias úteis e aos sábados. Aos domingo, os passageiros de Curitiba continuarão sendo atendidos pela linha Cabral-CIC.