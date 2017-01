Festival de Férias começa na segunda-feira nas dez regionais

Jogos, brinquedos, gincanas, oficinas e muita diversão estão reservados para crianças de 6 a 12 anos no Festival de Férias Verão 2017, que será promovido de 23 a 27 de janeiro pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ). O festival oferecerá atividades em diversos locais, como Centros de Esporte e Lazer (CEL), Ruas da Cidadania e entidades sociais, nas dez regionais administrativas da Prefeitura.

“Buscamos criar uma programação diversificada para que as crianças possam se divertir e participar de atividades recreativas gratuitas que estimulam sua criatividade, convívio social e cidadania no período de férias escolares”, disse o secretário do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

O festival acontece no período das 14h às 17h, sempre com a supervisão de profissionais da Secretaria do Esporte. Durante toda a semana serão desenvolvidas atividades esportivas, recreativas e culturais que incluem jogos, brinquedos infláveis, oficina de ciclismo, escalada, skate, gincanas, oficina de bolha de sabão e pintura de rosto e de chão.

Sucos nutritivos

A Secretaria Municipal de Abastecimento e Agricultura é parceira da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude no evento e levará sua Unidade de Educação Alimentar ao Festival de Férias.

A cada dia, duas regionais vão receber a van com uma cozinha adaptada, em que nutricionistas e técnicos ensinarão às crianças como preparar saborosos sucos. Elas também serão orientadas sobre a importância de consumir alimentos saudáveis e corretamente manipulados. Além disso, os pequenos receberão uma lúdica cartilha com informações sobre higiene, separação de lixo e alimentos in natura ricos em vitaminas.

A unidade móvel estará percorrendo as duas regionais sempre às 14h e às 15h. Na segunda-feira (23), nas regionais do Bairro Novo e Pinheirinho. Na terça-feira (24), Tatuquara e CIC. Na quarta-feira (25), Boqueirão e Cajuru. Na quinta-feira (26), Portão e Matriz. Na sexta-feira (27), Boa Vista e Santa Felicidade.

A participação no Festival de Férias é gratuita e não é necessário fazer inscrição. Mais informações podem ser obtidas no Departamento de Lazer pelos telefones: (41) 3350-3715 ou (41) 3350-3714 e nos núcleos da secretaria nas Regionais Administrativas.

Serviço:

Festival de Férias 2017

Data: 23 a 27 de janeiro

Horário: das 14h às 17h

Entrada: gratuita

Regional Bairro Novo

23 • Van da Unidade de Educação Alimentar no CEL Xapinhal.

23 e 24 • CEL Xapinhal (Rua Francisco Claudino Ferreira, s/nº, Sítio Cercado).

25 • Praça Lenyr Marés de Souza Cavallin (Rua Pelegrino Azzolin, s/nº, Ganchinho).

26 e 27 • CEL Vila Tecnológica (Rua Lupionópolis, s/nº – Sítio Cercado).

Regional Boa Vista

23 a 27 • Rua da Cidadania Boa Vista – (Avenida Paraná, 3600, Boa Vista).

27 • Van da Unidade de Educação Alimentar na Rua da Cidadania.

Regional Boqueirão

23 a 27 • Rua da Cidadania Carmo (Avenida Mal. Floriano Peixoto, 8430, Carmo).

25 • Van da Unidade de Educação Alimentar na Rua da Cidadania.

Regional CIC

23 a 27 • Portal do Futuro CIC (Rua Hilda Cadilhe de Oliveira s/nº, Caiuá).

24 • Van da Unidade de Educação Alimentar no Porto do Futuro.

Regional Cajuru

23 a 27 • CEL Vila Oficinas (Rua Brasílio França, 134, Cajuru).

24 • Van da Unidade de Educação Alimentar percorre ruas do bairros.

24 • Casa da Comunidade Icaraí – Parque da Imigração Japonesa - Icaraí.

26 • Associação de Moradores Vila São Paulo (Rua Canal Belém, 6953, Uberaba).

Regional Matriz

23 a 25 • Rua XV de Novembro, Praça Osório, Centro.

26 • Van da Unidade de Educação Alimentar no CEL Velódromo.

26 e 27 • CEL Velódromo (Rua Dr. Jorge Meyer Filho, s/nº – Jardim Botânico).

Regional Pinheirinho

23 • Van da Unidade de Educação Alimentar na Rua da Cidadania.

23 e 24 • Rua da Cidadania Pinheirinho (Avenida Winston Churchill, 2033, Capão Raso).

25 e 27 • CEL Zumbi dos Palmares (Rua Lothário Boutin, 289, Pinheirinho).

Regional Portão

23 a 27 • Rua da Cidadania Fazendinha (Rua Carlos Klemtz, 1700, Fazendinha).

26 • Van da Unidade de Educação Alimentar na Rua da Cidadania.

Regional Santa Felicidade

23 a 27 • Rua da Cidadania Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213, Santa Felicidade).

27 • Van da Unidade de Educação Alimentar na Rua da Cidadania.

Regional Tatuquara

23 a 26 • CEL Santa Rita (Rua Carlos Munhoz da Rocha, 620, Tatuquara).

24 • Van da Unidade de Educação Alimentar no CEL Santa Rita.

27 • Associação Moradores Rio Bonito de Baixo (Rua General Luiz Carlos P. Tourinho, Parque Yberê, Tatuquara).