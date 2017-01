Juízes federais defendem nomeação de Sergio Moro para o STF

O nome do juiz paranaense Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância, começa a ganhar força para a sucessão de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo reportagem do portal G1, uma corrente de juízes federais já defende a indicação de Moro pelo presidente Michel Temer. O argumento principal é que o paranaense é o maior conhecedor da Operação Lava Jato, cuja relatoria no STF era de Teori.

Pesa contra Moro, contudo, a proibição de assumir boa parte dos processos da operação, já que foi ele próprio quem conduziu os trabalhos na primeira instância, como titular da 13ª Vara Federal de Curitiba. Atualmente, cerca de 40 inquéritos contra 13 senadores e 29 deputados federais tramitam no STF.

Em agosto de 2014, quando da aposentadoria de Joaquim Barbosa, a Associação dos Juízes Federais pelo Brasil (Ajufe) já havia indicado no nome de Sérgio Moro para o cargo de ministro do STF. Na ocasião, a lista tríplice encaminhada à Presidência da República contemplou ainda os nomes do desembargador federal Leandro Paulsen, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4); e do desembargador federal Fausto De Sanctis, do TRF da 3ª Região.