Jogadores do São Paulo comemoram título em parque de diversão da Flórida

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Horas depois de vencer o rival Corinthians na decisão da Florida Cup, o São Paulo se permitiu curtir um pouco dos Estados Unidos. Neste domingo (22), jogadores e comissão técnica foram se divertir no Universal Studios, um dos parques de diversão mais concorridos da região de Orlando. No sábado, a equipe dirigida por Rogério Ceni conquistou a Florida Cup ao vencer o Corinthians por 4 a 2 nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. Destaque para o goleiro Sidão, que defendeu duas cobranças. O São Paulo já havia passado pelas penalidades na semifinal, no triunfo sobre o River Plate, da Argentina. Depois do domingo de folga no parque de diversão, a delegação do São Paulo volta ao Brasil na noite de segunda-feira. A equipe estreia no Campeonato Paulista no dia 5 de fevereiro, contra o Audax, fora de casa.