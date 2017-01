Mulher se distraí com o celular e acaba caindo em fonte no shopping

(foto: Reprodução)

A câmera de segurança de um shopping em Pequim, na China, flagrou um momento cômico recentemente. É que uma mulher, distraída com o seu celular, acabou caindo em uma fonte no interior do estabelecimento comercial.

De acordo com o jornal "Sun", a água estaria bem fria quando do incidente e a cliente rapidamente se levantou. Ao perceber que estava sendo filmada, cobriu o rosto com a mão e foi embora.

Assista ao vídeo acima.