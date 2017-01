Ator de 30 anos é internado após sofrer infarto

(foto: Reprodução)

O ator Felipe Titto, 30 anos, precisou ser internado na manhã deste domingo (22) após um Ataque Agudo do Miocárdio. Ele é monitorado na UTI do Hospital São Luiz, no Morumbi, em São Paulo, mas passa bem.

Do hospital, o astro tratou de tranquilizar os fãs com uma postagem no Snapchat, na qual mostrou uma foto sua na cama de hospital com a legenda: "Deu ruim, mas nós é zika!".

O ator segue realizando exames para tentar descobrir o que teria causado o problema, já que ele leva uma rotina de vida saudável, com dietas balanceadas e exercícios físicos, como o crossfit.