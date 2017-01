Big Brother Brasil começa hoje com desafio de gêmeos

Uma casa repleta de novidades com muita diversidade e a cara do Brasil marca a nova temporada do Big Brother Brasil 17, que começa hoje. Este ano, sob comando de Tiago Leifert, o programa traz muito regionalismo, inclusão e um grupo mais eclético do que nunca. Serão 15 participantes de várias partes do país em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão. Pela primeira vez, o programa terá início em uma segunda-feira e já começa com uma novidade: duas duplas de gêmeos competem entre si para garantir as últimas vagas do time. São os promotores de vendas Antônio e Manoel e as estudantes Emilly e Mayla. Apenas um irmão de cada dupla continuará no jogo. Quem ficar, junta-se aos demais 13 competidores, que chegam à casa amanhã.

Adele voltará a se apresentar no Grammy, após fiasco

Adele vai cantar na cerimônia do Grammy 2017, segundo anunciou a organização do evento. A cantora britânica vai se juntar a Metallica, John Legend, Carrie Underwood e Keith Urban, que já haviam sido confirmados na 59ª edição da premiação, no dia 12 de fevereiro. Adele foi indicada a cinco categorias nessa edição, incluindo canção e gravação do ano, por Hello, e álbum do ano por 25. James Hetfield e Lars Ulrich, do Metallica, são indicados à melhor música de rock com Hardwired, enquanto Underwood concorre ao prêmio de melhor performance solo de country com Church Bells No ano passado, Adele protagonizou um dos momentos mais infelizes do Grammy: cantou All I Ask falhando, não atingindo as notas agudas no começo e perdendo o controle total da afinação no final.

Participante do BBB17 já “pegou” Imperador, diz irmã

A mineira Mayara Motti, 26 anos, uma das participantes do BBB17, teve um romance com o jogador Adriano, o Imperador. Quem revelou detalhes foi a irmã de Mayara, Bruna. "Eles tiveram um romance, um namoro não assumido", diz. "Ela gostou dele, mas não deu certo. Ficou a amizade", completou. Ainda segundo a irmã, o affair durou pouco. "Ela não chegou a apresentar para a família, até porque ainda estava vendo se ia dar certo ou não. Ele sempre a tratou com muito respeito", finalizou.

Na posse de Trump, Netflix anuncia nova temporada de House of Cards

Os fãs de House of Cards podem ficar animados. Tudo porque a Netflix confirmou a data de estreia da quinta temporada da série para o dia 30 de maio deste ano. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 20, dia da posse do presidente dos Estados Unidos, Donaldo Trump. Nas redes sociais, a Netflix ainda publicou um teaser da nova temporada, em que a bandeira dos Estados Unidos aparece de cabeça para baixo, enquanto há vozes de crianças fazendo o juramento à bandeira.

Pai de santo tenta estuprar mulher e diz que estava possuído

Um homem que diz ser "pai de santo" foi preso na madrugada de ontem em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, acusado de tentar estuprar uma mulher. Ao ser detido, tentou se justificar alegando que estava incorporado por entidades espíritas. Quem denunciou o caso à polícia foi a própria vítima, de 36 anos, que afirmou ter conhecido o homem em uma festa. Enquanto dançavam, ele identificou-se como "pai de santo" e disse que a mulher precisava de uma limpeza espiritual. A mulher foi à casa do homem, onde foi imediatamente agarrada à força, sendo segurada pelo pescoço, agredida com soco e ameaçada. Escapou ao sair correndo.

Níver do dia

Rutger Hauer

ator holandês

73 anos