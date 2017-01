Corinthians vai à final da Copinha, mas vê torcida criticar time principal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians avançou sem sustos à final da Copa São Paulo. Na noite deste domingo (22), o clube de Parque São Jorge espantou a fama de 'Moleque Travesso' do Juventus e venceu com tranquilidade por 3 a 0, em partida disputada na Arena Barueri. Carlinhos, Marquinhos e Fabrício Oya anotaram os gols. Desfalque corintiano na vitória sobre Flamengo, Carlinhos retornou com gols. O camisa 9 abriu o placar na confortável vitória deste domingo e chegou ao décimo gol na Copinha. Ninguém anotou tantos gols quanto o corintiano nesta edição da Copa São Paulo. A atuação impressionou os mais de 11 mil torcedores presentes. Os corintianos usaram o sucesso do time da base para alfinetar o profissional, que terminou a temporada em baixa, fora da Copa Libertadores, e acabou derrotado nos pênaltis pelo São Paulo, na final da Florida Cup. Na parte final da partida, a torcida protestou contra a categoria profissional. "P..., que legal, se a base fosse o profissional", cantaram os corintianos. O Corinthians chega na quarta-feira como favorito ao título. Não apenas pela força da camisa, mas em virtude do desempenho na fase de mata-mata. Em cinco partidas, a equipe de Osmar Loss anotou 15 gols e sofreu apenas quatro. DESFALQUE Osmar Loss possui um problema para a decisão da próxima quarta-feira. O lateral-esquerdo Guilherme Romão recebeu o segundo cartão amarelo na competição e está fora da decisão no Pacaembu. O camisa 6 ainda foi expulso na parte final do jogo. 'GATO' Até o momento, o Corinthians direciona a atenção para o Paulista de Jundiaí. No entanto, os dois clubes aguardarão o pronunciamento oficial da Federação Paulista de Futebol sobre a denúncia do Batatais sobre a irregularidade nos documentos do zagueiro Brendon Matheus Araújo Lima dos Santos.