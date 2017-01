Cortez viaja ao RS e espera liberação do São Paulo

JEREMIAS WERNEK SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Cortez, 29 anos, está em vias de se tornar o sexto reforço do Grêmio em 2017. O lateral esquerdo já está em Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar contrato. Mas antes da última etapa, ainda espera a liberação formal do São Paulo, com quem tem vínculo até junho. O anúncio dele como jogador do Tricolor deve ficar para terça-feira (23). A demora tem ligação com o retorno do São Paulo. O time paulista retorna dos Estados Unidos, onde disputou a Florida Cup. O desembarque está previsto para a noite desta segunda-feira e a rescisão de Cortez depende da assinatura de integrantes da delegação. Na sexta-feira, o São Paulo já havia sinalizado com a rescisão amigável. Sem problema. À época, o Náutico havia mostrado interesse e negociava com Cortez. Cortez chegou ao Rio Grande do Sul no final do domingo. O Grêmio confirma que tem tratativas avançadas com o jogador e que ele chega para ser uma sombra ao titular Marcelo Oliveira. O nome de Cortez surgiu após o negócio com Ramon, atualmente no Antalyaspor-TUR, não avançar. Nos últimos dois anos, Bruno Cortez esteve emprestado pelo São Paulo ao Albirex Nigata, do Japão. Antes, ele andou por Benfica-POR e Criciúma. As passagens recentes foram reflexo do bom desempenho pelo Botafogo, que rendeu até convocação para seleção brasileira. Até agora, o Grêmio contratou cinco jogadores: Michel, volante ex-Atlético-GO, Leonardo e Léo Moura, laterais ex-Boa e Santa Cruz, Jael, livre depois de sair do Joinville, e Beto da Silva, egresso do PSV, da Holanda.