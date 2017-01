Pague o seu preço!

Todos os anos durante o Festival de Teatro de Curitiba eu procuro pelo menos assistir a uma peça. No Festival do ano passado tive a oportunidade de assistir a duas muito legais.

Fiquei chocado com o profissionalismo dos artistas, que se dizem alguns ainda amadores. Eles deram um show de interpretação, um espetáculo digno de ser apresentado em qualquer teatro do pais.

A maioria desses atores são desconhecidos do grande público, sendo alguns famosos no meio teatral, onde conseguem um lugar de destaque e respeito, mas quando se fala em sucesso financeiro, muito deles não conseguem ganhos proporcionais ao seu talento e desempenho.

Muitos atores de teatro jamais trocariam o palco pela televisão ou cinema, mas infelizmente no Brasil o meio que remunera melhor e gera mais projeção ainda é a TV, isto devido à falta de cultura e também ao baixo poder aquisitivo da população. As pessoas preferem ficar em casa vendo televisão, fazendo desta o maior meio de comunicação e entretenimento. Dos que freqüentam o teatro, muitos vão no intuito de conhecer de perto o artista famoso da TV, não importando o conteúdo da peça.

Ai lembrei de uma entrevista da filha de uma atriz famosa, que tinha acabado de fazer seu primeiro filme e que logo depois foi para a novela das oito.

A repórter perguntou se ela em algum momento da sua vida tinha pensado em ser atriz.

Ela disse que jamais pensou, mas que no banheiro de uma festa conheceu a diretora do filme e recebeu o convite para ser sua protagonista. Então, ela aceitou o papel. É incrível como as coisas acontecem para algumas pessoas com uma facilidade enorme. Para esta moça a porta do sucesso simplesmente se abriu e ela entrou, mas a maioria de nós tem que bater várias vezes ou até por a porta abaixo se preciso for. Como já dizia Albert Einsten: “O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário”.

Uma coisa é certa, cada um de nós tem que se conscientizar de que nunca existirão caminhos iguais para os mesmos lugares. Independente de ficarmos culpando ou invejando os outros, temos que aprender que a vida é assim, cada um tem que pagar o seu preço, e que a maioria que paga esse preço, chega lá!!!

Um grande abraço e boa semana.

Desmar Milléo Junior, Autor do Livro: “Apenas Boas Intenções Não Bastam”, Palestrante nas áreas motivacional, comportamental e vendas.Treinamentos com Jogos de Negócios & Simuladores.

SITES: www.milleo.com.br & www.visionbusinessgame.com.br