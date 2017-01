Son Estrella Galicia promove show com Anelis Assumpção e Depedro

VICTORIA AZEVEDO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na primeira edição de 2017 do projeto Son Estrella Galicia, a cantora paulistana Anelis Assumpção, filha de Itamar Assumpção, se apresenta ao lado do grupo espanhol Depedro, liderado pelo cantor e guitarrista Jairo Zavala. Os músicos, que tocaram juntos em outubro de 2016 em edição do projeto realizada em Madri, voltam a dividir os palcos nesta terça (24), no Centro Cultural Rio Verde. "Os papéis foram invertidos: antes eu era convidada deles e agora eles são os meus", diz Anelis. Consagrado há mais de cinco anos entre o público espanhol, o projeto propõe um intercâmbio artístico nesta edição. O show alia dubs, afrobeats e grooves brasileiros do disco "Anelis Assumpção e Os amigos imaginários" (2014) e a balada melodiosa que o conjunto traz em "El Pasajero" (2016). A parceria, inclusive, rendeu a gravação de um EP com as faixas "Tu Mediodia", de Depedro com participação de Anelis, e "Song to Rosa", da brasileira com os espanhóis. "Infelizmente ele não ficou pronto a tempo do show", lamenta a artista. No entanto, ela afirma que uma vez finalizado, o compacto deve ser lançado no mercado brasileiro. ANELIS ASSUMPÇÃO E DEPEDRO Quando: terça (24) Onde: Centro Cultural Rio Verde - r. Belmiro Braga, 181, Pinheiros Quanto: R$ 20; na porta: R$ 40