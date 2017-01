Diógenes Pavinato (foto: Divulgação)

A fabricante de sorvetes Paviloche anunciou mudanças no tamanho das embalagens. Segundo o diretor Comercial, Diógenes Pavinato “este ano também teremos grandes desafios diante do cenário de mercado que estamos vivendo. É tempo de retorno dos investimentos. Almejamos um crescimento de 20% e, para isso, vamos buscar novas ideias para estar sempre à frente. Uma das novidades será a mudança do tamanho dos potes, decisão tomada a partir de uma pesquisa de mercado”, afirma Pavinato.

GEOLOCALIZAÇÃO

A Senzala Imóveis investiu na utilizar da realidade aumentada e geolocalização para facilitar a busca do imóvel para a compra ou locação. De acordo com a diretora da imobiliária, Augusta Coutinho Loch, o aplicativo foi criado com a finalidade de tornar o processo de busca mais ágil e eficiente e a expectativa é ampliar a carteira de clientes em 50% já no primeiro ano de funcionamento. O aplicativo, para Android e iOS, pode ser baixado gratuitamente.

SINDICAL

31 de janeiro é o prazo para as empresas do Paraná recolherem a Contribuição Sindical Patronal, que deve ser feita ao sindicato que representa a sua categoria econômica. Hoje, no Paraná, há 108 sindicatos empresariais filiados à Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), que defende os interesses de 54 mil estabelecimentos industriais, de 32 segmentos. Só o Sindicato das Indústrias de Cacau e Balas, Massas Alimentícias e Biscoitos, de Doces e Conservas Alimentícias do Paraná (Sincabima) tem em sua base territorial 900 indústrias.

LUXO NA ESTRADA

A Studio Casa lança para todo o país a coleção 2017, na 23ª Abimad – Feira Brasileira de Móveis e Acessórios de Alta Decoração, a maior do segmento na América Latina. O evento acontece a cada semestre, em São Paulo, e expõe o que será tendência de luxo. Este ano, a Abimad será de 7 a 10 de fevereiro, em novo local, no São Paulo Expo.

* Até 28 de fevereiro, a Praia Brava de Caiobá sedia o Torneio da Associação de Tênis de Praia (ATP) 2017, também conhecido como “Raquetinha”. O campeonato conta com o apoio da Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, que distribuirá brindes aos participantes e ao público no fim de semana do Carnaval (25 e 26 de fevereiro).

*A Espaçolaser, clínica de depilação a laser, inaugurou uma unidade no Shopping Mueller.

* Em 2016, ocorreram 597 fusões e aquisições no Brasil, aponta levantamento da PwC Brasil. O número total verificado no ano passado é 20% inferior ao registrado em 2015, quando foram anunciadas 742 transações. Somente em dezembro, foram 55 negócios, número 18% menor ao registrado em dezembro do ano passado (67).