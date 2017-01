Aquarius é indicado ao César de Filme Estrangeiro

O longa Aquarius, do diretor Kleber Mendonça Filho, é um dos indicados ao Prêmio César de melhor filme estrangeiro. A lista foi divulgada nesta quarta-feira, 25, pela Academia Francesa de Cinema, que entregará os prêmios no dia 24 de fevereiro, em Paris. Aquarius já foi distribuído para mais de 65 países e estreou nos cinemas americanos em outubro com boa acolhida da maioria dos críticos. O longa recebeu uma indicação no prestigiado "Spirit Awards", de filmes independentes e o diretor fez campanha para ele junto aos correspondentes estrangeiros do Globo de Ouro, inclusive para uma nomeação para Sônia Braga. Aquarius concorre com Baccalauréat, de Cristian Mungiu; Juste la fin du monde, de Xavier Dolan; Manchester à Beira-Mar, de Kenneth Lonergan; Toni Erdmann, de Maren Ade; Eu, Daniel Blake, de Ken Loach; e La fille inconnue, de frères Dardenne.

Miss Dinamarca e Grazi Massafera foram "separadas na maternidade"

A Miss Dinamarca, Christina Mikkelsen, está recebendo uma série de comentários de internautas brasileiros em seu Instagram. Tudo por conta da sua semelhança com a atriz Grazi Massafera. Loiras, de olhos claros e com sorriso e olhar parecidos, as duas chamaram a atenção dos usuários pela beleza. Inclusive, muitos dos internautas marcam a atriz brasileira nos comentários. "Separadas na maternidade", "é a cara da Grazi", "é a Grazi" são algumas das frases postadas.

Fátima Bernardes critica João Doria ao vivo na Globo

Ontem, dia do aniversário de São Paulo, Fátima Bernardes e seus convidados debateram a ação do prefeito João Doria de pintar de cinza murais de grafites pela cidade. A ação faz parte do projeto Cidade Linda. "Isso tá gerando muita polêmica com os moradores, porque é a cara de São Paulo", disse Fátima. Henri Castelli, um dos convidados, concordou com a apresentadora. "Fica fazendo aquela 'mica' com roupa de gari, mas acho que ele tem que se preocupar com coisas mais importantes de São Paulo e o grafite é uma delas", opinou. Fátima ressaltou que, em seu programa, o cenário é composto por arte urbana, que é tirada das cidades para ilustrar o estúdio. "As pessoas estão se apropriando de um espaço que é delas, utilizando ali para manifestar a sua arte, é uma galeria a céu aberto. É democrático", disse a apresentadora.

Cantor do One Direction estava em balada onde homem atirou

O cantor Liam Payne, do grupo One Direction, escapou por pouco de uma situação perigosa no último fim de semana. Ele estava na balada The Peppermint Club, em Los Angeles, quando tiros foram ouvidos no lado externo da casa. Segundo o TMZ, um homem teria tentado entrar com uma identidade falsa e conseguiu chegar ao estacionamento, onde começou a atirar para o alto. Ninguém ficou ferido, mas a polícia não conseguiu prender o atirador. Algumas pessoas que estavam na balada relataram que houve pânico. Liam teria deixado a casa meia hora depois do ocorrido.

Globo cresce 15% com estreia do BBB17

Entra ano, sai ano, as redes sociais são tomadas por reclamações sempre quando o Big Brother Brasil retorna à programação da Globo. E os comentários são categóricos: "mudei de canal", "programa lixo", entre outros impublicáveis. Mas os dados de audiência mostram que mesmo entre os haters há quem goste de dar uma "espiadinha", tanto que o episódio de estreia rendeu um crescimento de 15% à emissora no PNT. Na segunda-feira, 23, o reality show registrou média de 30 pontos, 4 a mais que a média das últimas quatro segundas-feiras (26/12/2016 a 16/01/2017). O resultado corresponde a um crescimento de 15%. Em Curitiba, o resultado foi além do esperado: 34 pontos (crescimento de 31%).

Níver do dia

José Mourinho

treinador português

54 anos