Turquia e seus encantos

A Mesquita Azul com seis minaretes em Istambul e Capadocia com baloes sobrevoando as chamines de fadas (foto: Divulgacao) A Mesquita Azul com seis minaretes em Istambul e Capadocia com baloes sobrevoando as chamines de fadas (foto: Divulgacao)

Durante recente viagem, juntamente com o grupo da Teresa Perez Tours, a diretora da NomadRoots Viagem e Conhecimento, Maria Cristina Gulin viveu a energia singular e a beleza pulsante da Turquia. “Esse é um dos países que mais admiramos por sua história, diferenças culturais e belezas naturais. Durante a viagem, olhamos além da cultura e da hospitalidade do povo turco”, afirma. “O cenário é encantador e feliz, além da gastronomia irresistível!” conta Maria Cristina Gulin.



Ao todo foram sete dias de viagem passando por Istambul; Goreme, na Capadócia; Izmir, Selçuk e Ruínas de Éphesus, em Éfeso. O roteiro começou em Istambul, a maior cidade da Turquia. Com voo direto de São Paulo pela Turkish Airlines, que oferece serviços impecáveis na classe executiva, a diretora da NomadRoots hospedou-se no Four Seasons Hotel – localizado em frente ao Estreito de Bósforo, que divide a Turquia Europeia da Turquia Asiática, e reconhecido como um importante local de comércio e navegação internacional – um dos ícones da região.



A primeira parada foi na Mesquita Azul, a maior de Istambul e construída entre 1609 a 1616. “A mesquita é um dos lugares que não pode deixar de ser visitado. É impressionante a sua imensidão interior e o seu exterior com azulejos e lindos detalhes em azul”. A região é conhecida por abrigar uma das mesquitas mais belas do mundo, seus palácios e monumentos históricos grandiosos.



Outro passeio que não pode faltar é o famoso Grand Bazaar, um labirinto com mais de 4 mil lojas onde é possível encontrar joias, tapetes, almofadas, louças, cerâmicas, pashminas, tecidos, artesanatos, olhos turcos, especiarias e outros produtos. Ele é considerado um dos maiores e mais antigos mercados cobertos do mundo, com uma oferta de produtos imensa e que recebe milhares de pessoas diariamente. É nele, nesse verdadeiro mercado do ouro, que você tem a chance de mostrar todos os seus conhecimentos sobre a arte de “pechinchar” e comprar os mais belos produtos! Os turcos, inclusive, mostram-se amantes dessa arte de negociar tudo o que vendem.



A próxima parada, que abrigou uma das experiências mais marcantes, foi a Capadócia, a região histórica mais charmosa, na opinião de Maria Cristina Gulin. Formada por diversas cidades e vilarejos bem no meio da Turquia, o local está inserido em uma região de formações rochosas, montanhas e pedras de origem vulcânica. Chamadas de “chaminés de fadas”, essas regiões são o resultado de sucessivas erupções vulcânicas e da ação dos ventos. São milhares de conjuntos de pináculos e mesetas rochosas onde os cristãos perseguidos durante o período bizantino esculpiram as suas habitações, igrejas e fortalezas, formando autênticas cidades subterrâneas. “A Turquia faz parte de um contexto histórico bastante impactante; na época os cristãos eram muito perseguidos e eram nessas formações onde eles ficavam. É emocionante estar ali e ver de perto toda essa história; tem algumas cavernas que possuem imagens feitas pelos cristãos da época”.



Ao redor de todo esse cenário estava o passeio mais famoso e exclusivo da região, por proporcionar experiências diante de paisagens que só a Turquia pode oferecer: o passeio de Balão. “A programação é feita logo nas primeiras horas do dia; na cesta do balão cabem 12 pessoas e o passeio só começa com a permissão do órgão do governo responsável. Após o sinal, aos poucos, o balão ganha altitude e, ao sabor do vento da manhã, flutua lentamente sobre as formações rochosas da Capadócia, assim como outros coloridos balões que, harmoniosamente, também flutuam e tornam a paisagem, criada em frente aos seus olhos”. Não existe no mundo uma vista que provoque as mesmas sensações e que seja semelhante à que você vê lá de cima”. Na Capadócia, a diretora ficou hospedada no Museum Hotel, o hotel que tem vista privilegiada para as formações rochosas e para as centenas de balões da região.



E, para fechar a jornada, Éfeso foi a última cidade a ser visitada e a mais histórica da região. Considerada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, a cidade greco-romana é reconhecida por ter sido o centro da antiguidade e que carrega histórias de muitos séculos antes de Cristo. Há nove quilômetros de distância, em Izmir, está a famosa casa da Virgem Maria em Selçuk. Reconhecido pelo Vaticano como santuário, acredita-se que ali foi onde a mãe de Jesus passou seus últimos anos de vida. “É emocionante a energia do lugar; do lado de fora do santuário tem um muro repleto de papéis com pedidos de orações de cada um que passa por ali”, conta Maria Cristina Gulin.



A NomadRoots – Viagem e Conhecimento pode organizar um roteiro exclusivo para o destino.

