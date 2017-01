J.Malucelli contrata Guilherme Parede, do Coritiba

Guilherme Parede é apresentado no J.Malucelli (foto: Divulgação/J.Malucelli)

O J.Malucelli anunciou a contratação do atacante Guilherme Parede, 21 anos, do Coritiba. O jogador estava fora dos planos do técnico Paulo Cesar Carpegiani no Coxa. Revelado nas categorias de base, teve poucas oportunidades nos primeiros anos como profissional – seis jogos em 2015 e nove em 2016.

Os detalhes da negociação – se foi empréstimo ou negociação em definitivo – não foram divulgados pelos clubes.

O J.Malucelli tem tradição em aproveitar jogadores revelados na base de Atlético-PR, Coritiba e Paraná e que receberam poucas chances no profissional. Um dos atletas que recuperou a carreira no Jotinha foi o meia Tcheco, após ser dispensado pelo Paraná Clube, em 1998.