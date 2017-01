Quadrilha é presa envolvida com falsificações e roubos a caixas eletrônicos

(foto: Divulgação)

Mais de 120 policiais civis e militares do Paraná estão nas ruas desde as 6h desta sexta-feira (27) numa grande operação para prender uma quadrilha especializada em diversos crimes: desde a explosão de caixas eletrônicos, lavagem das notas, até falsificação de documentos e fraudes na venda de imóveis. A ação policial é coordenada pelo Departamento de Inteligência do Estado do Paraná (Diep) com apoio da Polícia Militar do Paraná e das Polícias Civil do Paraná e de Santa Catarina.

A operação “Dinheiro Sujo” tem como objetivo cumprir 28 mandados de prisão e outros 40 de busca e apreensão. A ação policial acontece no Paraná e em Santa Catarina. No estado paranaense, os policiais vão cumprir os mandados nas cidades de Curitiba, São José dos Pinhais, Ibiporã e Guaratuba.

