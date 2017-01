Diplomas funcionam melhor com experiência profissional

Um estudo desenvolvido pela Randstad Global em 32 países, incluindo o Brasil, mostra que, para a maioria dos profissionais, a vivência prática é o fator mais relevante na hora de alcançar novos patamares na carreira. De acordo com o estudo, 81% dos entrevistados escolheram a experiência em detrimento da formação acadêmica, quando o assunto é uma nova posição no mercado. Neste sentido, as empresas tem aproveitado a oferta de bons profissionais no mercado. Mesmo com os programas anuais de busca de trainees, as estratégias das organizações tem privilegiado selecionar profissionais com experiência comprovada, além de especializações.

Conhecimento acadêmico versus experiência profissional

As chances das portas do mercado de trabalho abrirem são maiores para aqueles que buscam atualização permanente dos conhecimentos, mesmo que não estejam trabalhando. A especialização é um investimento obrigatório que todo profissional tem que fazer para se diferenciar relativamente no mercado de trabalho, em constante mutação.

Especialização como continuidade de uma carreira

Quem não se atualizar, fatalmente será pego despreparado para uma situação em potencial. Importante pensar numa especialização como continuidade de uma carreira e para garantir complemento ao acervo de conhecimentos profissionais. Na sociedade do conhecimento, estudar nunca foi tão importante para manter a empregabilidade.

Pós graduação nem sempre traz resultados imediatos

Claro que num processo seletivo as opções das áreas de RH são muitas, logo, quem apresentar uma pós graduação vai se destacar. O importante é não se iludir com a idéia que uma pós graduação possa trazer sucesso imediato .Interessante éestar trabalhando na área que se formou antes de buscar uma pós graduação. A especialização vem após uma vivencia prática de um curso de graduação. Após 04 anos numa universidade é de esperar que o profissional saiba qual especialização seguir .

No inicio do curso superior ver trabalhos relacionados à modalidade da graduação

Mesmo antes de concluir o curso, já no primeiro ou segundo ano deve buscar trabalhos onde possa praticar no dia a dia os ensinamentos da academia. Também é importante buscar uma especialização que vá de encontro com as metas e objetivos da empresa. Neste sentido a empresa pode custear parte da pós graduação que será aplicada na própria empresa.

CURTAS

* Hábitos Criativos. A Escola de Criatividade criou uma metodologia própria baseada em resgatar e praticar hábitos criativos que todos possuímos e por diversas razões e ocasiões ao longo da vida são desestimulados, bloqueados ou até mesmo apagados. Trata-se de uma metodologia desenvolvida a partir dos conceitos dos filósofos gregos e pensadores contemporâneos, da imaginação infantil ao líder inovador, da pequena a grande empresa, dos gênios aos empreendedores, do antigo e ao que ainda está por vir. Mais informações: www.escoladecriatividade.com.br

* Livro: “É isso o que eu faço”-Uma vida de amor e guerra. Lynsey Addario ainda tentava se estabelecer no fotojornalismo quando os atentados do 11 de setembro sacudiram o mundo. Por ser um dos poucos profissionais da época com alguma experiência no Afeganistão, ela foi chamada para voltar ao Oriente Médio e cobrir a invasão americana. Foi quando fez uma escolha que se repetiria muitas vezes depois: abrir mão do conforto e da previsibilidade a fim de correr o mundo confrontando com sua câmera as mais duras verdades. Mais do que a história de uma vida nas linhas de combate, é um testemunho tocante do custo humano da guerra. Autora Lynsey Addario. Editora Intrínseca.

* Programação de cursos presenciais no CIEE de Curitiba, realizados no período da manhã e à tarde, de segunda a sexta feira. Podem participar alunos a partir dos 14 anos completos. As vagas são limitadas. Verifique qual o curso do seu interesse e faça inscrição por telefone, email ou pessoalmente. Rua Ivo Leão, 42- Alto da Glória. 41-3313-4371. cidadania@cieepr.org.br

FRASE

“A integridade é o compromisso de fazer o que é certo independente das circunstâncias, não ter segundas intenções, não fazer politicagem. É fazer o que é correto e ponto final”

(Ken Cames)

www.hamiltonfonseca.com.br