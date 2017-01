Restaurante do Capanema será reativado

Área do viaduto será revitalizada pela Prefeitura (foto: Joel Rocha/SMCS)

A Secretaria Municipal de Abastecimento, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e a Fundação de Ação Social (FAS) vão se unir para reabrir o restaurante popular que já funcionou no vão do Viaduto Capanema, que prioritariamente atenderá pessoas em situação de vulnerabilidade. A medida foi anunciada ontem.

O projeto executivo do novo restaurante popular está sendo feito pelo Ippuc e caberá à Secretaria do Abastecimento equipar o local e garantir que as refeições tenham a mesma qualidade das oferecidas nas demais unidades da Prefeitura. “Assim como nos outros restaurantes populares, o do Viaduto do Capanema terá uma preocupação em oferecer um cardápio balanceado”, salientou Luiz Gusi, secretário municipal de Abastecimento e Agricultura.

Inaugurado em novembro de 1993, durante a primeira gestão do prefeito Rafael Greca, o Restaurante Popular do Viaduto do Capanema conquistou o Brasil pela proposta pioneira de oferecer refeições de qualidade, na época, a R$ 1.