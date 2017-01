Jason Mraz desfila hits em show em Curitiba

Mraz: esforços filantrópicos abrangem defesa ambiental e apoio à igualdade LGBT (foto: Brittany Keene/divulgação)

O cantor e compositor norte-americano Jason Mraz está no Brasil para uma série de shows e hoje é a vez de Curitiba recebê-lo. O músico se apresenta nesta quarta, dia 01 de fevereiro, às 23h30, na Live Curitiba, em show com realização da Like Entretenimento e Seven Entretenimento. Antes da capital paranaense, ele passou por São Paulo e Belo Horizonte, e depois segue para a Praia de Atlântida — faz shows nos dias 3 e 4 de fevereiro — e em Florianópolis (5 de fevereiro).



O norte-americano promete uma apresentação especial que mesclará músicas inéditas, além de grandes hits no Brasil, como I’m Yours, Lucky, I Won’t Give Up, 93 Millions Milles.



Um surfista dedicado, agricultor-jardineiro, cineasta e fotógrafo, Jason Mraz é antes de tudo, um cidadão comprometido. Seu amor pelo ativismo social e seus esforços filantrópicos abrangem desde a defesa ambiental até o apoio à igualdade LGBT. Ele participou de um ato global com a missão de resgatar pessoas em trabalho escravo em Gana e fez um show com transmissão internacional em Mianmar, na frente de 90 mil espectadores, para sensibilizar o tráfico de pessoas em parceria com a MTV Exit. Através de tudo isso, Mraz continuamente confirma e celebra a multiplicidade das formas musicais e seus poderes milagrosos, inspirando e encantando seus inúmeros fãs em todo o mundo que ele chama de lar.



Mraz acumulou uma diversificada base de fãs jovens e contagiantes por todo o mundo. Desde que começou sua carreira em cafeterias de San Diego, sua cidade adotiva, Mraz trouxe sua mensagem positiva e um som soul, folk-pop para arrebatar as audiências em todo o mundo através de suas músicas, performances ao vivo e esforços filantrópicos. Ao longo do caminho, ele ganhou certificados de diamante, platina e multi-platina em diversos lugares por seus lançamentos, fez história na música pop com os seus singles I'm Yours e I Won’t Give Up, ganhou dois prêmios Grammy entre seis indicações, ganhou o prestigiado prêmio Hal David Songwriter Hall of Fame, ganhou prêmios no Teen’s Choice Awards e People's Choice Awards, esgotou ingressos em anfiteatros e arenas em todo o mundo, incluindo locais emblemáticos como The Hollywood Bowl, Madison Square Garden e O2 Arena de Londres.

SERVIÇO:

Jason Mraz

Onde: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143 - Portão)

Quando: 1 de fevereiro de 2017 (Quarta). Abertura da casa: 21hs / Início do show: 23h30

Quanto: entre R$ 110 (meia-entrada) e R$ 410 (inteira), de acordo com o setor.