Cândido traz relação de curitibanos com a cidade

A edição 67 do jornal Cândido, editado pela Biblioteca Pública do Paraná, traz um especial sobre a relação dos escritores curitibanos com a cidade. Recorrente na literatura produzida no Paraná, a questão envolve disputa por espaço, falta de reconhecimento e o desejo de se mudar para outra capital.



O jornalista e tradutor Christian Schwartz analisa de que maneira essa tensão, entre Curitiba e os autores, aparece em alguns dos mais expressivos romances produzidos recentemente. “Há uma segunda versão clássica da jornada do herói provinciano; nela, ele jamais consegue alçar voo, irremediavelmente acorrentado à pequeneza de suas origens. Curitiba produziu, e continua a produzir, alguns personagens assim — só que na vida real”, comenta Schwartz no longo ensaio em que são mencionados autores como Dalton Trevisan, Cristovão Tezza, Jamil Snege e Paulo Leminski.



Outro destaque do Cândido 67 é a entrevista com a professora da Universidade de São Paulo (USP) Leyla Perrone-Moisés.