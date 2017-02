Uso da tecnologia eleva o risco de brigas conjugais

Os brasileiros são apaixonados por tecnologia. Prova disso é que 9 em cada 10 possuem um telefone celular, segundo um estudo da Kantar Worldpanel. Porém, estar conectado o tempo todo pode trazer algumas consequências para a vida cotidiana, como, por exemplo, conflitos nos relacionamentos. Afinal, muitos casais deixam de conversar para usar o celular, o que pode gerar afastamento e perda da intimidade.



Um estudo publicado pela Brigham Young University, de Utah, nos Estados Unidos, analisou o impacto da tecnologia nos relacionamentos. Os resultados mostraram que quanto maior o uso do celular, menor a satisfação conjugal, maior o número de discussões e maior o risco de desenvolver depressão.



Segundo Marina Simas de Lima, psicóloga e especialista em terapia de casal, a leitura que podemos fazer desse estudo vai muito além dos resultados. “Na verdade, quando estamos fazendo uma refeição ou até mesmo conversando sobre como foi o dia, e o parceiro fica navegando no celular, em vez de prestar atenção e interagir conosco, podemos interpretar como uma forma de rejeição, e isso é muito tóxico para qualquer relacionamento”, explica.



Já para Denise Miranda de Figueiredo, psicóloga e especialista em terapia de casal, há ainda a possibilidade de preferir ficar no celular para evitar entrar em contato com os próprios sentimentos ou com problemas que o casal possa estar enfrentando. “Todas as alternativas podem dificultar o diálogo, diminuir a intimidade e contribuir para o aumento das inseguranças vividas nos relacionamentos. Afinal, ninguém gosta de se sentir rejeitado, muito menos pela pessoa amada”, diz a psicóloga.



Esses constantes distanciamentos nas relações, em que o uso da tecnologia ganha destaque e protagonismo, podem provocar queda no humor, baixa autoestima, raiva e ressentimentos, podendo impactar de forma relevante na satisfação da vida conjugal, afirmam as especialistas.



Para Denise e Marina, a conversa entre o casal é essencial para a saúde do relacionamento. A simples presença de um celular inibe a intimidade e a confiança, reduzindo o nível de empatia e compreensão. “É preciso dar valor ao que realmente importa”.

ALGUMAS DICAS PREPARADAS PELO INSTITUTO DO CASAL

O celular é um problema?

Se o casal passa mais tempo no celular que conversando, é hora de avaliar o quanto esse hábito está prejudicando a relação.



O uso é necessário?

Algumas profissões podem exigir que o parceiro ou a parceira fiquem conectados sempre. Mas, quando não for o caso, é importante se desconectar para dedicar-se ao relacionamento e negociar esses espaços de dedicação exclusiva.



Silencie

Desligue as notificações e evite usar o celular quando estiverem na cama ou fazendo qualquer outra atividade juntos, dentro ou fora de casa.

Preserve o quarto

O quarto do casal deve ser preservado, quanto menos estímulos externos, melhor será a conexão entre os parceiros. Evite colocar televisão, computador e usar o celular nesse cômodo da casa.

Respeito

Respeite as pessoas que estão com você. Quando você interage cara a cara com outras pessoas, seja em uma reunião ou em uma conversa, dê a elas sua atenção completa. Evite trocar mensagens de texto ou atender a ligações. Se uma ligação for importante, desculpe-se e peça permissão antes de aceitá-la.

Tom de voz

Não grite. Uma pessoa fala, em média, três vezes mais alto em um telefone celular do que em uma conversa cara a cara. Preste atenção no seu volume.

À mesa

Seja uma boa companhia para jantar. Ninguém quer ser audiência cativa de uma conversa de terceiros no telefone celular. Ou sentar em silêncio enquanto seu companheiro de mesa troca mensagens com alguém. Coloque sempre seu telefone no silencioso e o guarde antes de sentar. Nunca o coloque sobre a mesa.