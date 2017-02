Paraná mira Copa do Brasil e deve poupar jogadores em clássico

Wagner Lopes: “A Copa do Brasil é muito importante para nós” (foto: Geraldo Bubniak/Agb)

O Paraná deverá poupar jogadores para o clássico de domingo (5), contra o Coritiba, pela 3ª rodada do Paranaense. Motivo: a Copa do Brasil. Na quarta-feira (8), o time do técnico Wagner Lopes enfrenta o São Bento, em Sorocaba (SP), pela primeira fase.

A Copa do Brasil tem duas peculiaridades que levam o Paraná a poupar jogadores no clássico. Primeira: a fase inicial é em jogo único – no caso, em Sorocaba – sem a possibilidade de recuperar um resultado ruim numa eventual partida de volta, em casa. Ao menos, o time paranaense, mais bem ranqueado que o adversário, joga pelo empate. Segunda: a classificação à fase seguinte renderia R$ 350 mil de premiação, um dinheiro bem-vindo para os cofres da Vila Capanema.

“A Copa do Brasil é muito importante para nós. O Paranaense também, ainda mais um clássico, mas para ser sincero vou ter calma, pensar bastante, ver os prós e contras (de poupar jogadores), para ter um time forte no clássico e contra o São Bento”, disse o técnico do Paraná, na quinta-feira (2), após a vitória de 2 a 0 sobre o Cianorte, pela 2ª rodada do Estadual.

Lopes terá ao seu dispor mais três jogadores, registrados nesta sexta-feira: o lateral-esquerdo Kayke, o meia Guilherme Biteco e o atacante Matheus Carvalho. Por outro lado, jogadores que foram titulares nas três partidas anteriores tendem a ser poupados. As exceções são o zagueiro Eduardo Brock e o goleiro Léo. A escalação para domingo dependerá dos testes que o treinador pretende fazer até a véspera do jogo. Uma opção de time seria Leo; Junior, Eduardo Brock, Rayan e Kayke; Jhony, Alex Santana, Guilherme Biteco, Vitor Feijão e Guga; Bruno Cantanhede (Matheus Carvalho).