Concurso promete salário de R$ 14 mil. Inscrições começam nesta segunda

As inscrições para o concurso da Defensoria Pública do Paraná começam nesta segunda-feira (6). O prazo final é o dia 7 de março deste ano. O edital do concurso foi publicado na sexta-feira (3), com 13 vagas.

A taxa de inscrição é de R$ 250,00. Pelo edital, o salário do cargo de defensor público de terceira categoria, que é a classe inicial, é de R$ 14.294,12. Ainda há auxílio-alimentação (R$ 751,96) e auxílio-transporte (R$ 325,60).

O candidato deve ter bacharelado em Direito, inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e três anos de prática profissional na área jurídica, devidamente comprovada.

O concurso é dividido em três etapas, todas eliminatórias. Primeiro vem a prova objetiva, com 100 questões. Depois, a dissertativa, com seis horas de duração. A última etapa é a prova oral, com a arguição dos candidatos pela banca examinadora sobre temas do conteúdo. Há ainda uma etapa de títulos, de caráter classificatório.