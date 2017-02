Urbs e Comec vão implantar novo sistema de integração do transporte

Até julho, a Urbs e a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) pretendem reintegrar outras linhas que foram interrompidas ou mudadas depois da desintegração do Sistema Metropolitano de Transporte.

Nos próximos meses as equipes técnicas da Comec e da Urbs (Urbanização de Curitiba S/A) vão detalhar todas as ações necessárias para a implantação do novo sistema metropolitano de transporte para trazer melhorias para o transporte coletivo de toda a região.

A primeira linha retomada foi a Colombo-CIC, em janeiro. Estão em estudos a entrada da linha Araucária dentro do terminal CIC e a Boqueirão-São José dos Pinhais.

“Em breve teremos uma nova rede de transporte coletivo metropolitano com inovações que estão sendo estudadas pela Comec”, disse o diretor-presidente da Comec, Omar Akel, ao explicar que algumas ações já começaram a ser implantadas.

Ele cita, como exemplo, a conexão temporal nas linhas diretas. Desde novembro do ano passado os usuários do bairro Jardim Boa Vista, em Campo Magro, podem se integrar, no período de 60 minutos, às linhas de ônibus que se deslocam até o centro do município, sem pagar outra passagem.