Técnico do Paraná cita inexperiência e nervosismo do time

O técnico Wagner Lopes (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico do Paraná Clube, Wagner Lopes, fez uma análise do desempenho da equipe no clássico contra o Coritiba. Em entrevista coletiva pós-jogo, ele citou falhas cometidas pelos jogadores, destacou o nervosismo da equipe no início e lembrou que está lidando com um elenco jovem. “Tenho que ressaltar que nosso time é muito jovem e estamos desenvolvendo uma maneira de jogar”, disse. “Começamos o jogo muito nervosos”, afirmou

“Não conseguimos a construção ofensiva, triangulando mais rápido”, comentou. “Muitas vezes estávamos nos desfazendo da bola de forma prematura. Muitas vezes poderíamos ter escolhido uma melhor opção de passe”, argumentou. “Apesar do resultado, duelamos bem. Tivemos chances. Não vou me abalar e vou seguir com minhas convicções”, completou.

Wagner Lopes também fez elogios à torcida do Paraná. “Tenho que ressaltar nossa torcida. Veio em grande número e apoiou o time do início ao fim. Estamos tristes pela derrota. Mas cada jogador tentou fazer o seu melhor”, disse. “Está todo mundo triste. A reação agora é trabalhar melhor, trabalhar mais. Agora é fazer um bom jogo em Sorocaba e trazer a classificação”, afirmou, sobre o jogo de quarta-feira (dia 8), contra o São Bento, pela Copa do Brasil.