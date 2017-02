Carnafest reúne rei Momo, Zumbis e Piás no sábado

Folia de Carnaval tem agenda no fim de semana (foto: Arquivo BP)

Com entrada gratuita, acontece no sábado o evento de pré-Carnaval Carnafest, no estacionamento da Câmara de Curitiba, com a participação da Zombie Walk, do evento Piás e Gurias, eleição do Rei Momo, Rainha e Princesas do Carnaval de Curitiba, e muitas atrações.



O evento começa às 11 horas com o Concurso do Cortejo Real para a escolha do Rei Momo, Rainha e duas Princesas, que serão uma das atrações importantes do Carnaval 2017, ao som da Bateria Show da Embaixadores da Alegria. No local, haverá camarim de pintura para caraterização carnavalescas e de zumbis, danças com coreografias e muito rock.



Para as crianças haverá o Espaço Kids, contando com muitas brincadeiras pedagógicas, entre elas, o destaque fica por conta do concurso de fantasias Kids e da Arqueria. Na praça de alimentação estarão sendo comercializados pelos Food Trucks e traillers, comidas e bebidas como sucos, energéticos, cervejas comerciais e artesanais.



Das 12 horas até 22 horas o Carnafest terá uma programação musical especial com DJ e bandas consagradas da cidade, transitando entre o samba, o pop rock e rock, com nomes como: Four Face, Johaine, Over Voices, Punkake, Museos, Banda Branca e Blindagem, que encerrará evento, e abrirá a programação do Carnaval de Curitiba.



As inscrições para participar do Concurso do Cortejo Real para a escolha do Rei Momo, Rainha e duas Princesas, que irão compor como uma das atrações do Carnaval 2017 vão até o dia 9 de fevereiro. O regulamento está na fanpage do evento no Facebook:https://www.facebook.com/carnafestcuritiba/