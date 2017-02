LATAM Airlines anuncia novos voos domésticos no Paraná

(foto: Divulgação)

A LATAM Airlines Brasil acaba de iniciar as vendas de passagens aéreas para novos voos domésticos em Foz do Iguaçu e Londrina. A companhia vai começar a operar nos finais de semana as rotas Londrina - São Paulo/Guarulhos e Foz do Iguaçu - Curitiba com aeronaves Airbus A320, configuradas com 174 assentos em Classe Econômica.

As passagens aéreas já estão disponíveis em www.latam.com e em outros canais de venda, como as agências de viagem parceiras e as lojas da LATAM Travel.

A partir de 26 de março deste ano, os voos JJ3605 (Curitiba - Foz do Iguaçu) e JJ3232 (Curitiba - Foz do Iguaçu) decolarão sempre às 12h20 dos sábados e às 10h25 dos domingos, respectivamente. No sentido inverso, os voos JJ4698 (Foz do Iguaçu - Curitiba) e JJ3233 (Foz do Iguaçu - Curitiba) decolarão sempre às 14h25 dos sábados e às 11h59 dos domingos, respectivamente.

A partir de 1º de julho deste ano, o voo JJ3269 (Londrina - São Paulo/Guarulhos) decolará aos sábados sempre às 18h55. Aos domingos, o voo JJ3406 (São Paulo/Guarulhos - Londrina) decolará sempre às 8h30.