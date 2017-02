Transporte público de Curitiba tem média de oito assaltos por dia

(foto: Franklin de Freitas)

No ano passado, o transporte público de Curitiba teve 3.093 ocorrências de assaltos em ônibus, tubos e estações-tubo. A média ficou em mais de oito casos por dia. Os números foram repassados pelo Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região (Setransp) com base no relatório do Sistema de Controle de Assalto a Cobradores (Scac), da Urbs. Foram roubadas o equivalente a mais de 136 mil passagens, totalizando R$ 356 mil de prejuízo ao sistema.

A quantidade de assaltos é praticamente igual a 2015. Naquele ano foram 3.100 casos, porém um montante levado bem acima de 2016 — mais de R$ 483 mil foram levados pelos assaltantes. Em 2014, foram 3.571 registros — média de quase dez por dia — e prejuízo de R$ 607 mil.

O Scac traz também as linhas de ônibus e os tubos e estações-tubo mais visados pelos assaltantes. A linha de ônibus mais assaltada no ano passado foi a Trabalhador, com 82 registros. Entre os tubos e estações-tubo, a mais visada é a Estação Coronel Luiz dos Santos, no sentido bairro. A estação fica na Avenida Marechal Floriano. A segunda mais atacada, é a mesma estação, mas que fica do outro lado da avenida, no sentido Centro. O tubo mais assaltado em 2016 foi a Osternack.