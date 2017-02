Temporada 2016/2017 vem dando trabalho aos bombeiros do Paraná

Bombeiros já fizeram quase 900 resgates no Litoral (foto: Guilherme Batalha/PMPR)

O Corpo de Bombeiros alerta que a atenção dos banhistas e algumas atitudes preventivas podem evitar afogamentos e acidentes nas praias do Estado. Nesta temporada — de 22 de dezembro até a segunda-feira passada — os bombeiros militares fizeram 4.216 prevenções, 883 resgates/afogamentos, atenderam 483 crianças perdidas e pouco amis de 26 mil acidentes com águas-vivas. Foram registrados 11 óbitos. Os números são maiores que na temporada 2015/2016.

No mesmo período da temporada passada os bombeiros na Operação Verão haviam realizado 1.694 ações preventivas, 736 resgates, atendido 422 crianças perdidas e socorrido 12,8 mil pessoas em acidentes com as águas-vivas. O que mais preocupa são os casos de afogamento/resgate, que subiram 20%.

A porta-voz da instituição e integrante do 8º Grupamento de Bombeiros, tenente Virgínia Turra, destaca que, antes de entrar na água, por exemplo, a pessoa deve evitar o consumo de bebida alcoólica e de alimentos pesados, o que pode comprometer a coordenação motora.

Outra dica fundamental é escolher somente os locais compreendidos entre pontos sinalizados com duas bandeiras juntas, uma amarela e uma vermelha, no mesmo mastro. Essas são as áreas mais seguras para entrar no mar e onde há um posto de atendimento de guarda-vidas. Também é importante o banhista entrar na água apenas quando houver a presença de um guarda-vidas.