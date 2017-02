Aprovados no Revalida escolhem universidades estaduais do Paraná

(foto: Reprodução)

Dentre os médicos aprovados no Revalida (Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Ensino Superior Estrangeiras), 48 optaram pelas duas universidades estaduais que contribuem com o programa, para revalidar os diplomas obtidos em instituições estrangeiras.



O Revalida é obrigatório para quem cursou Medicina em instituições estrangeiras reconhecidas no país de origem, inclusive brasileiros, e deseja atuar como médico no país.



A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) foi indicada por 36 aprovados no exame, e 12 médicos escolheram a Universidade Estadual de Londrina (UEL) como instituição revalidadora de seus diplomas.



Dos 36 aprovados no Revalida que escolheram a Unioeste, 17 são de nacionalidade brasileira, e 19 são estrangeiros, sendo 15 cubanos, dois paraguaios, um boliviano e um colombiano.



Desde 2009, que a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) em parceria com o MEC (Ministério da Educação) vem realizando o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeiras (Revalida). Além da Unioeste e da UEL, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) também contribui com o programa.



A Unioeste, assim como a UEL que participam do processo de revalidação, não realizam as provas de aptidão, apenas o recolhimento da documentação imposta pelo MEC, e validação dos diplomas. O processo leva em torno de um ano, já que a entrega dos documentos na Universidade é a etapa final do processo, antecedida, pela prova oral, escrita e prática.



O Ministério da Educação divulgou no dia 1 de fevereiro deste ano os resultados do Revalida/2016. Os médicos aprovados conquistaram o direito de atuar profissionalmente no Brasil, após terem seus diplomas registrados nas universidades credenciadas junto ao Ministério da Educação (MEC) /Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).



O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas (Revalida) é uma prova criada pelos ministérios da Educação e da Saúde para simplificar o processo de reconhecimento de diplomas de medicina emitidos por instituições de ensino estrangeiras.



Para atuar como médico no Brasil, o estudante formado no exterior precisa fazer o reconhecimento do seu diploma para só depois solicitar ao conselho regional de medicina a autorização para trabalhar.



O Revalida ocorre em duas etapas. A primeira é uma prova escrita com questões de múltipla escolha e discursivas, de caráter eliminatório. Quem atingir a pontuação mínima passa para a segunda etapa, que é um exame prático.