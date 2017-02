A saída de Tavolaro do jornalismo da Record

A grande questão ou ponto de interrogação na cabeça de todos, a partir do momento em que a saída de Douglas Tavolaro do jornalismo da Record deixou de ser um segredo guardado, é a busca de alguma pista sobre as novas funções que irá desempenhar e, caso não exista uma reversão no meio do caminho, quando tudo irá se consumar. De acordo com alguns setores da Record, trata-se de um processo instalado, que poderá, de acordo com as características da casa, demorar certo tempo para ser colocado em prática. Tavolaro, amparado pela sua ficha de serviços prestados, é alguém da mais absoluta confiança de Edir Macedo e um dos raros que mantém linha direta com ele. Foi autor dos livros sobre o líder da igreja e sempre esteve à frente do projeto que irá contar a sua história de vida no cinema. Às suas responsabilidades, no decorrer dos tempos, vieram a se juntar, além de todos os telejornais, programas com Marcelo Rezende, Geraldo Luís, Gugu e a contratação de César Filho, levando-o para o “Hoje em Dia”, depois de tirá-lo do SBT. Isto posto, ficam duas questões: qual e quando se dará este seu próximo passo?

TV Tudo

Voltando a andar

O ex-goleiro Jackson Folmann, um dos sobreviventes do desastre da Chapecoense, grava nesta quinta-feira o “Altas Horas” do Serginho Groisman na Globo. A entrevista entrará no programa deste sábado.

Em alta

O “Estrelas”, da Angélica, na Globo, fechou janeiro com crescimento de audiência em relação ao mesmo período em 2016. Este ano, em São Paulo, a média foi de 12 pontos, 2 a mais que em janeiro de 2016. No PNT, nacional, o programa cresceu 1 ponto.

Tá dominado

É bem aquilo que foi escrito aqui: Tiago Leifert já colocou a assinatura dele no “Big Brother”. Ou ainda tem alguém que acha que não?

Próxima das sete – 1

A Globo oficializou “Pega Ladrão” como título da próxima novela das sete, substituta de “Rock Story”. Depois de uma novela musical, vem aí uma comédia, bem nas características do horário. Camila Queiroz, Marcelo Serrado, Mariana Santos, Thiago Martins e João Baldasserini, entre outros, estão no elenco.

Próxima das sete – 2

“Pega Ladrão”, escrita por Cláudia Souto, também já está com seu tema de abertura definido. A música será uma regravação de “A Hard Day’s Night”, dos Beatles, cantada pelo Skank.

Complicado

O “Tá no Ar” tem texto, produção primorosa, é inteligente, bem realizado e chega a cair para 9 pontos no Ibope. Fechou com média 12 em São Paulo, número distante daquilo que ele apresenta. Muitas vezes é complicado entender o telespectador.

Outro exemplo

Aí você pega o “Big Brother” e verifica que eliminaram do programa justamente aquela que aparecia como melhor participante. A que prometia causar o maior barulho. Vai entender.

Hipótese

Ao autor Carlos Lombardi, em dias de apresentar novo trabalho na Record, já foi sugerido reescrever “Como Salvar Meu Casamento?”, novela dele com Edy Lima e Nei Marcondes. A sua exibição, entre 1979 e 1980, foi interrompida com o fechamento da TV Tupi. É uma ideia.

Visita surpresa

O “Amor & Sexo”, nesta quinta, na Globo, faz uma sempre merecida homenagem aos homens. Mas com as surpresas de praxe. Eduardo Sterblitch e José Loretto, vendados, não demoraram nada para descobrir que abraçavam seus próprios pais.

Então ficou assim

A festa do “Oscar 2017” vai ser gravada pela Globo, como se fosse ao vivo, no domingo, 26, para ir ao ar na tarde de segunda-feira. Christiane Pelajo fará a apresentação, no lugar de Maria Beltrão, que cumpre licença médica.

Bate – Rebate

Repórter da Band-Bahia, Juliana Guimarães fará o circuito de Campo Grande, também integrada à equipe do “Bans Folia”...

... De acordo com a emissora serão mais de 30 horas de transmissão.

Rhoque Malizia deixou o programa “Turismo & Aventura”, do SBT, aos domingos...

... Mas, sem parar, já se engatou em novo projeto.

Décio Piccinini, assim como o Leão Lobo, vai continuar normalmente no Ratinho, à noite, e fazendo o programa de fofocas, à tarde, no SBT...

...Aliás, a volta do Ratinho está marcada para dia 20, ao vivo ...

... Mas não será surpresa nenhuma se pintar uma contra ordem por aí e isto só vir a acontecer depois do Carnaval.

A Globo ainda não decidiu como vai ficar o “Vídeo Show” no período de carnaval...

... Se for ao ar em algum dia, a tendência é que ele absorva o noticiário da cobertura da folia em todo o país.

No SBT, Léo Sampaio, da TV Aratu, irá se juntar a Karyn Bravo, Helen Ganzarolli e Celso Portiolli na cobertura do Carnaval de Salvador.

C´est fini

Com o fim da Bradesco FM, confirmado para o próximo mês, o desejo da direção da Band, em São Paulo, é absorver pelo menos 40% do seu pessoal em outras emissoras do grupo. A mesma decisão e até a falta de melhores informações ainda não existem em relação à emissora do Rio de Janeiro. Os seus funcionários, com a maior das razões, estão bem incomodados.

