ATUAÇÕES: Juninho e Kleber foram os piores do Coritiba

Kleber desperdiça o pênalti contra o Vitória da Conquista (foto: Reprodução/Sportv)

O Coritiba teve o controle da partida contra o Vitória da Conquista e poderia ter vencido com certa facilidade. No entanto, a maioria dos jogadores abusou dos erros individuais. O zagueiro Juninho e o atacante Kleber tiveram desempenho pífio. O meia Galdezani fazia grande partida, até ser expulso de forma infantil. Um dos poucos que teve uma boa atuação foi o meia Ruy. Veja as notas para os jogadores:



Wilson (6,0)

Sem culpa no gol. Pouco exigido no resto do jogo.

Werley (6,0)

Fez um gol, mas foi batido no gol do Vitória. Razoável no resto do jogo.

Walisson Maia (6,0)

Corrigiu várias falhas de Juninho. Seguro e atento.

Juninho (3,0)

Levou quatro dribles previsíveis (um deles no lance do gol) e cometeu um pênalti.

Carlinhos (5,0)

Fraco na marcação e atrapalhado em alguns lances com a bola.

Henrique Almeida (5,5)

Entrou aos 23-2º. Levou o time ao ataque e lutou pela bola.

Alan Santos (5,5)

Tentou organizar o meio-campo, mas não conseguiu.

Edinho (6,0)

Entrou aos 22-2º. Eficiente na marcação. Com a bola, não complicou.

Galdezani (5,0)

Fazia excelente partida até ser expulso de forma infantil.

Ruy (7,0)

Três belos passes. Cruzou a bola para o gol.

Filigrana (5,5)

Criou duas boas jogadas pela direita, mas cometeu alguns erros.

Neto Berola (6,5)

Entrou aos 8-2º. Criou três boas jogadas ofensivas.

Rildo (5,5)

Sofreu um pênalti, mas perdeu um gol feito. Errou demais no ataque.

Kleber (4,0)

Perdeu um gol e um pênalti. Irregular como pivô, na proteção da bola.