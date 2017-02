Volkswagen atinge o marco de 1 milhão de módulos de suspensão produzidos no Paraná

Luis Fernando Pinedo (foto: Divulgação)

Luis Fernando Pinedo, plant manager da fábrica do Paraná da Volkswagen do Brasil, comemora o marco de um milhão de módulos de suspensão e Frond End fabricados desde o início da produção, em fevereiro de 2015. A área de Eixos é responsável pelo abastecimento dos módulos para três unidades da Volkswagen – São José dos Pinhais (PR), São Bernardo do Campo (SP) e Pacheco, na Argentina. Para São José dos Pinhais, a produção é voltada aos modelos da família Fox (Fox, Gross Fox). No último ano, 21 mil peças foram exportadas para o país vizinho, onde é produzida a SpaceFox, que na Argentina é chamada de Suran, e Space Cross. "Em pouco tempo, a área de produção de módulos de suspensão e Front End já alcançou conquistas importantes, com o marco de 1 milhão de unidades produzidas e a exportação de peças à Argentina, que são resultados da evolução constante em termos de qualidade e produtividade em nossas operações", explica o executivo.



Elsie e Gustavo Haas





EXPANSÃO DO GRUPO TACO

Elsie e Gustavo Haas, empresários e proprietários do Grupo Taco de bares e restaurantes, criado há 22 anos em Curitiba, estão investindo e expandido as unidades da companhia, com a segunda unidade do Tacontainer. Trata-se de um mix de restaurante e bar mexicano, ambientado com a utilização de contêineres. Com investimento de R$ 350 mil, segue a linha da primeira loja neste formato, aberta no espaço gourmet Mercadoteca, com grande sucesso, no ano passado. A nova unidade fica localizada na Avenida Arthur Bernardes, no bairro do Portão. Com área de 210 metros quadrados e capacidade para 100 pessoas, a cozinha fica instalada no contêiner, ao passo que a área de salão ocupa construção em alvenaria. O projeto é da arquiteta Ivângela Curra, enquanto os contêineres são preparados pela Total Storage Brasil.

BALANÇO

William Iafelice é o novo gerente nacional de vendas da Miolo. William atua na área comercial da companhia há 22 anos, onde adquiriu grande experiência de mercado e de atendimento ao cliente. Sua missão será a de auxiliar, desenvolver e aprimorar os canais de distribuição hoje utilizados para a comercialização dos vinhos e espumantes, potencializando as marcas do grupo Miolo no trade.

***



Miguel Sarmento chega à SONDA, maior companhia latino-americana de Tecnologia da Informação, para assumir a diretoria comercial da divisão de Utilities da integradora. O executivo ocupava a mesma posição na Axxiom, empresa de serviços de tecnologia para o setor elétrico, constituída pela Cemig e Light, em que permaneceu por oito anos.