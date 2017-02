Pré-carnaval em Curitiba terá Monobloco, Garilbaldi e Sacis

Monobloco (foto: Divulgação)

Para inspirar as pessoas a saírem do lugar comum e aproveitarem o pré-carnaval com muita diversão, a Skol fará um encontro fora do quadrado. No domingo, dia 12 de fevereiro, o bloco curitibano Garibaldis e Sacis dividirá o trio elétrico com o grupo carioca Monobloco e promete reunir os apaixonados pela folia no Pré-Carnaval de Curitiba, na Avenida Marechal Deodoro. Com entrada gratuita, o público poderá aproveitar a festa com uma mistura de marchinhas e muito samba, a partir das 14horas até às 20horas. A abertura dos portões será às 12horas. A via estará cercada entre os cruzamentos com a Rua Travessa da Lapa e da Avenida Marechal Floriano e terá entradas e saídas pela Marechal Floriano Peixoto, Rua Monsenhor Celso, Barão do Rio Branco e Travessa da Lapa.

Trazendo as marchinhas que caíram no gosto do folião, incluindo músicas criadas especialmente para Curitiba, o bloco Garibaldis e Sacis – uma iniciativa do animador cultural Itaércio Rocha - já conquistou a cidade em quase 20 anos de história e promete arrastar ainda mais festeiros nessa edição ao lado do grupo carioca.

O Monobloco, conhecido por incrementar diferentes versões de músicas já conhecidas de outros ritmos e estilos com batidas de samba, apresentará um repertório plural passando por nomes como Cartola, Clara Nunes, Alceu Valença, Luiz Gonzaga, Mc Leonardos, Paralamas do Sucesso, Raul Seixas e Tim Maia fazendo uma verdadeira mistura entre axé, forró, funk, xote e outros estilos brasileiros.

Para deixar o pré-carnaval ainda mais diferente, livre de preconceitos, o repertório do shows ainda terá marchinhas tradicionais de João Roberto Kelly e músicas como “Taj Mahal”, “Fio Maravilha”, “País Tropical” e “Santa Clara Clareou”, de Jorge Bem Jor; “Rap do Real”, de Pedro Luís e Rodrigo Maranhão; e “São Gonça”, do Farofa Carioca. A mistura inusitada também está presente na bateria. Aos tradicionais instrumentos de escola de samba - como cavaco, repique, tamborim, chocalho, surdo e agogô - foram incorporados à batucada um baixo e uma guitarra.

O Monobloco já possui 17 anos de estrada e foi idealizado pelos integrantes da banda Pedro Luís e A Parede - Pedro Luís (voz, violão e guitarra), Mário Moura (baixo), C.A. Ferrari, Sidon Silva, Celso Alvim (bateria e percussão). O grupo está entre os grupos brasileiros que contabilizam mais apresentações durante o ano todo em todas as regiões do país.

Segurança

Será proibida a entrada na área do Pré-Carnaval de Curitiba de mochila, garrafas, latas e isopores. Haverá venda controlada de bebidas (cerveja, água e refrigerante) e de comida dentro do espaço reservado ao evento. A segurança estará reforçada, em três níveis de atuação: a Polícia Militar fará o policiamento do entorno do evento e a Guarda Municipal atuará dentro da área juntamente com aproximadamente 300 seguranças privados.

A capacidade da arena é limitada e, uma vez atingido o público máximo (verificado de acordo com os critérios da Polícia Militar), a entrada de mais pessoas não será permitida.

Haverá dois pontos de atendimento médico: um localizado na esquina com a Avenida Marechal Floriano e o outro na esquina com a Rua Travessa da Lapa.

Banheiros químicos estarão instalados em toda a extensão do evento. Haverá espaço adequado para que portadores de necessidades especiais também aproveitem a festa.

O trânsito de veículos na Marechal Deodoro será bloqueado a partir das 7h e liberado após as 23h. O acesso ao local também pode ser feito por ônibus, que continuarão atendendo a região normalmente, apenas com alguns ajustes de rota.

OBJETOS PROIBIDOS

- Mochilas;

- Garrafas de vidro/pet, latas e isopores;

- Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável.

- Panfletos, adesivos, cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos, etc.

- Alimentos ou bebidas comprados fora do evento;

- Drogas ilegais, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos. Será necessária a apresentação de uma receita médica com o seu nome e os medicamentos claramente listados;

- Desodorante, cosmético ou perfume em recipientes ou sprays com volume superior a 3oz/90ml);

- Qualquer objeto (guarda-chuvas, tripé para câmeras, bastão para tirar foto, objetos pintiagudos - anel, cinto, etc) considerado perigoso pelos serviços de segurança podem ser confiscados;

- Projéteis ou explosivos no estado sólido, líquido ou gasoso;

- Produtos ou materiais e sprays inflamáveis​​;

- Objetos pirotécnicos de qualquer tipo (por exemplo: sparklers e foguetes);

- Quaisquer armas, facas, objetos cortantes ou objetos que podem ser usados para ferir alguém (paus, correntes, facas, armas e afins);

- Materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios;

- Animais (exceto cães-guia);

- Lasers;

- Power bank

- Bandeiras em geral (de time, estados, países, etc)

- Pistolas de água;

- Cadeiras;

- Drone, walkie talkie;

- Qualquer item que possa ser usado como um meio de perturbar a paz, pôr em perigo a segurança do público e/ou provocar danos a pessoas e bens, a critério exclusivo da equipe de administração do evento.

SERVIÇO:

SKOL apresenta

PRÉ-CARNAVAL DE CURITIBA com Monobloco e Garibaldis e Sacis

QUANDO: 12 de fevereiro de 2017 (Domingo)

LOCAL: Avenida Marechal Deodoro. A via estará cercada entre os cruzamentos com a Rua Travessa da Lapa e da Avenida Marechal Floriano

HORÁRIOS: Abertura dos portões: 12h / Início e término das apresentações: das 13h às 20h

ENTRADA GRATUITO

Informações: https://www.facebook.com/events/378515659177969/

