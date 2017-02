Aeroporto Afonso Pena oferece novas opções de alimentação

(foto: Agência Infraero)

Neste início de ano, os passageiros que frequentam o Aeroporto Internacional de Curitiba/Afonso Pena ganharam novas opções de alimentação. Estão disponíveis no terminal três quiosques com opções de lanches típicos do Nordeste, Sul, Sudeste e até de Portugal.

No saguão de embarque, no 1º andar, foi instalado o quiosque Sabores da Casa, que comercializa produtos típicos de Pernambuco, como o tradicional bolo de rolo, biscoitos variados, salgadinhos de queijo, entre outros sabores. A passageira Ana Maria Vieira de Lima, que estava embarcando para São Paulo, comentou sua impressão sobre o estabelecimento: "Achei a ideia ótima, é uma opção a mais. O Brasil tem uma grande diversidade gastronômica, e aqui você tem um exemplo. O quiosque é muito atrativo e os produtos estão bem expostos", avaliou.

Também localizado no saguão de embarque doméstico, o quiosque temático Sabores da Terra oferece produtos coloniais e regionais, entre eles: doces, pimentas, temperos, patês, cachaças, sucos e produtos orgânicos. Para o proprietário do quiosque, Edson Barbosa de Souza, esta é uma oportunidade de diversificar os negócios: "Já atuamos há algum tempo no aeroporto, mas como fornecedores de produtos, no ramo de distribuição. Participamos do Voo de Negócios, realizado aqui no aeroporto, onde surgiu a ideia de implantar o quiosque, e a experiência está sendo ótima", disse.

O quiosque Sabores da Terra vende produtos típicos do Sul e do Sudeste.

Já na sala de embarque doméstico é possível encontrar os famosos pasteizinhos de Belém, uma iguaria típica de Portugal. O quiosque Mercearia do Português tem o formato de um bonde, o que chama a atenção e encanta os passageiros.

"O Aeroporto Afonso Pena foi recentemente ampliado e tem uma grande disponibilidade de áreas para quem quer investir em negócios nos ramos de alimentação, vestuário, turismo, entre outros. A área Comercial da Infraero mantém uma equipe preparada para receber futuros empreendedores, interessados em abrir um negócio no melhor aeroporto do Pais", comentou o superintendente do Afonso Pena, Antonio Filipe Bergmann Barcellos.