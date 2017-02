Curitiba ganha novo mapa turístico, mais preciso e trilíngue

(foto: Levy Ferreira/SMCS)

O novo mapa turístico de Curitiba foi lançado neste sábado (11) durante evento no Mercado Municipal. Com uma série de diferenciais e novidades, o mapa é uma importante ferramenta para o desenvolvimento do turismo na cidade, na avaliação da presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, Tatiana Turra. “É importante tanto para o turista, como uma ferramenta de organização e localização da sua viagem, quanto para os profissionais da área de turismo”, disse ela.

Para o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas e Infraestrutura, Eduardo Pimentel, “é uma alegria” ver o resultado de um trabalho feito totalmente dentro da Prefeitura de Curitiba. “Como diz o prefeito Rafael Greca, a nossa meta principal é valorizar o servidor; nos enche de orgulho quando vemos um material dessa qualidade feito por eles", afirmou.

Trabalho conjunto

O mapa é fruto de um trabalho conjunto, que envolveu pesquisa da equipe do Instituto de Turismo (que colheu demandas de turistas, guias turísticos e empresas de diversos segmentos) e teve participação de equipes de comunicação da Prefeitura e do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

“A técnica e estudos adotados viabilizaram um mapa em escala adequada, de fácil leitura e localização”, explicou Tatiana. "Há também orientação quanto à acessibilidade e novos roteiros para aproveitar Curitiba.”

O tamanho adotado é maior do que o normalmente utilizado nessas peças. Ele tem 60 cm x 93 cm. Segundo o analista em turismo Wellington Medeiros, essa dimensão é mais adequada uma vez que a escala respeita proporções e distâncias dos pontos mostrados. “Isso facilita a visualização dos detalhes”, explicou ele, que é idealizador do projeto ao lado de Celita Weigert e da técnica em turismo Carla Mannich.

Línguas e destaques

O mapa é trilíngue, com informações em português, espanhol e inglês, e também traz informações sobre 146 meios de hospedagem, entre hotéis, flats, apart-hotéis, hostels e pousadas.

Setores clássicos para o turismo na cidade têm destaque especial. É o caso do Centro Histórico e de Santa Felicidade, que possuem áreas exclusivas e visão ampliada.

As inúmeras feiras de Curitiba também estão evidenciadas no mapa, com data e horário de seu funcionamento, com destaque para a feira do Largo da Ordem.

O mapa traz ainda uma área exclusiva sobre passeios de bicicleta, destacando todas as ciclovias da cidade.

As informações referentes à Linha de Turismo mostram os pontos de embarque e desembarque, horários e ícones de acessibilidade dos pontos turísticos para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Homenagem e presença

O evento no Mercado Municipal contou com a participação de cerca de 150 pessoas, entre elas secretários e servidores municipais, vereadores, autoridades e representantes de instituições de turismo.

Durante o evento, os servidores envolvidos na produção do mapa foram homenageados.

“É gratificante receber reconhecimento por um trabalho realizado com muita dedicação e que a gente quer que realmente sirva ao cidadão e ao turista”, disse Celita Weigert, analista de turismo do Instituto Municipal de Turismo.

Além dela, foram homenageados Carla Mannich, Wellington Medeiros, Tayene Coelho e Dalci Sontag Junior (do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba); Alessandro Dias e Cesar Wanderlei Cubas (do Ippuc); Antonio Carlos Patitucci e Renata Loyola Rocha (da Secretaria Municipal de Comunicação Social).

Entre os presentes, estavam o secretário municipal do Abastecimento e Agricultura, Luiz Dâmaso Gusi; o presidente do Ippuc, Reginaldo Luiz Reinert; o presidente da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab), José Lupion Neto; a presidente do Instituto Curitiba de Saúde, Dora Pizzatto; e o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Gonçalves Baracho.

Os vereadores Serginho do Posto, Pier Petruzziello, Fabiane Rosa, Mauro Bobato, Marcos Vieira e Professor Euler também compareceram à cerimônia.

Do setor de turismo, marcaram presença o presidente da Associação Brasileira de Agência de Viagens seção Paraná (Abav-PR), Pedro Kempe; o presidente do Sindicato Estadual dos Guias de Turismo do Paraná (Sindegtur), Wilson Lesnau; a representante do Conselho Municipal de Turismo e da Federação do Comércio do Paraná, Rosa Maria Corbari; o presidente da Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal, Mário Yamazaki; e a presidente da Associação Brasileira dos Guias de Turismo do Paraná, Luci Jacomel.