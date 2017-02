Cor da urina mostra como anda a saúde de cada pessoa

Já é certo que, mais do que apenas uma excreção humana, a urina pode ser uma forma de saber como anda a saúde de alguém. Justamente por ser resultado de um processo de filtração de “impurezas” do sangue no sistema urinário, o líquido expelido pelo corpo pode ter características que revelam doenças e anormalidades. “É sempre importante estar atento aos seus hábitos e a cor da sua urina para prevenir complicações”, diz o Alexandre Crippa, coordenador do Núcleoa de Urologia do Hospital Samaritano.

A urina saudável é a amarela clara, com o odor típico, mas não intenso. Uma urina amarelo escuro ou mel pode indicar um quadro de desidratação, enquanto uma que efervesce ou espuma demais, quando persistente, indica excesso de proteínas ou problemas renais.

Existem cores específicas que indicam problemas mais graves. A urina laranja, por exemplo, se for contínua, pode estar ligada a um problema de fígado ou vesícula. “Em caso de urina rosada ou avermelhada, se ela persistir por muito tempo, pode ser sinal de problema na próstata, infecções e até tumores”, afirma Crippa.



Para o diagnóstico de problemas urinários, os exames realizados dependem das possíveis causas da mudança de coloração da urina e dos sintomas que o paciente apresenta. Por exemplo, em casos de urina marrom também são solicitados exames relacionados ao fígado. Em geral, Urina I e Urocultura são os principais exames no diagnóstico de doenças urinárias.

Beber muita água, no mínimo dois litros por dia, é uma medida bastante eficaz para ajudar no funcionamento do sistema urinário e, consequentemente, na boa saúde da urina. “Para uma pessoa adulta, o ideal é que se faça, em média, 1,5 litros de urina por dia”, comenta o médico. Essa quantidade equivale, aproximadamente, a cinco idas ao banheiro no dia para micção. É imprescindível que as pessoas sempre prestem atenção no que elas excretam, e em caso de alteração persistente nas características da urina, buscar um especialista.

As cores dos problemas

1. Urina amarelo escuro

A urina amarelo escuro é uma das alterações mais comuns da urina e, normalmente, é sinal de desidratação, devido à baixa ingestão de água. No entanto, quando a urina escura se mantém por muito tempo, pode ser sinal de problemas hepáticos que provocam o acúmulo de bilirrubina

O que fazer: nestes casos é recomendado aumentar a ingestão diária de água e, caso se mantenha por mais de 3 dias, é importante consultar um clínico geral

2. Urina laranja

A urina laranja pode surgir devido à ingestão exagerada de alimentos ricos em betacaroteno, como cenoura, mamão ou abóbora, ou de medicamentos como Fenazopiridina ou Rifampicina. Além disso, a cor laranja também pode acontecer no caso de doenças no fígado e dos ductos biliares

O que fazer: deve-se evitar ingerir alimentos ricos em betacaroteno em excesso. No entanto, caso a alteração se mantenha ou se esteja a fazer tratamento com os remédios indicados acima, é aconselhado consultar o clínico geral para iniciar o tratamento adequado

3. Urina vermelha ou rosa

A urina vermelha ou rosa normalmente é provocada pela presença de sangue na urina e, por isso, pode ser sinal de infecção urinária, pedra nos rins ou problemas renais, podendo também ser acompanhada de outros sintomas como dor ao urinar ou febre. Porém, a cor vermelha também pode ser causada pelo consumo de alimentos avermelhados como beterraba ou produtos com corante vermelho

O que fazer: caso se tenha ingerido alimentos avermelhados deve-se evitar comer esses alimentos, nos outros casos é recomendado consultar um clínico geral para diagnosticar o problema e iniciar o tratamento adequado

4. Urina roxa

A urina roxa é uma alteração que surge apenas em alguns pacientes com sonda vesical devido à transformação de alguns pigmentos pelas bactérias que se encontram no tubo da sonda

O que fazer: nestes casos é recomendado consultar o clínico geral ou um urologista porque pode ser necessário iniciar o tratamento com antibióticos

5. Urina azul

A urina azul geralmente é causada pelos corantes azuis ou pelo uso de contraste azul de metileno muito utilizado em exames de tomografia computadorizada, cirurgias ao fígado, como CPRE ou remédios como Sepurin

O que fazer: é uma alteração normal da urina que, geralmente, desaparece cerca até 24 horas após o uso do contraste

6. Urina verde

A urine verde não é uma situação grave, sendo principalmente causada pela ingestão de alimentos, corantes artificiais, medicamentos, como Amitriptilina ou Rinsapina, ou pelo uso de contraste em alguns exames de diagnóstico

O que fazer: eliminar da alimentação alimentos muito verdes ou produtos que possam conter corantes alimentares. Porém, caso o problema se mantenha por mais de 2 dias é aconselhado ir ao clínico geral para identificar o problema e iniciar o tratamento adequado

7. Urina marrom

A urina marrom geralmente é sinal de desidratação severa, no entanto, também pode indicar problemas no fígado, como hepatite ou cirrose, por exemplo. Além disso, alguns medicamentos como Metildopa ou Argirol podem escurecer a urina

O que fazer: nestes casos é recomendado aumentar a ingestão de água e, caso a alteração se mantenha, consultar um urologista ou clínico geral para identificar a causa do problema e iniciar o tratamento adequado

8. Urina esbranquiçada

A urina esbranquiçada, também conhecida como albinúria, pode ser provocada pela presença de infecção urinária severa, normalmente acompanhada de queimação ao urinar e febre. Além disso, a urina esbranquiçada também pode ser causada por uma fístula linfática que surge especialmente em casos de neoplasia ou traumatismo abdominal

O que fazer: é aconselhado consultar um clínico geral para fazer uma exame de urina e identificar o problema para iniciar o tratamento adequado