Em casa, Paraná tem sua melhor sequência de vitórias desde 2012

Wagner Lopes: dez gols marcados e nenhum sofrido na Vila Capanema (foto: Arquivo Bem Paraná)

O Paraná Clube tem no início de 2017 a sua melhor sequência de vitórias como mandante desde 2012. O time venceu quatro jogos seguidos na Vila Capanema, marcando 10 gols e não sofrendo nenhum. Foram três jogos pelo Paranaense (Foz, Cianorte e J.Malucelli) e um pela Primeira Liga (Avaí).

A última vez que registrou uma sequência como mandante melhor que essa foi em 2012, entre junho e julho, com cinco vitórias seguidas na Vila Capanema pela Série B. Aquelas partidas foram contra Guaratinguetá, Joinville, Boa, América-RN e Ceará. O time paranaense era comandado pelo técnico Ricardinho, que venceu esses jogos com gols do atacante Arthur (3), do zagueiro Alex Alves, dos meias Welington e Lúcio Flávio, dos volantes Zé Luís e Cambará e do lateral-esquerdo Fernandinho.

Em 2016, o Paraná também registrou quatro vitórias consecutivas em casa, mas com menos gols marcados (9) e com mais gols sofridos (2) em relação à atual série de 2017. No ano passado, sob o comando do técnico Claudinei Oliveira, o time venceu as quatro primeiras partidas do ano na Vila Capanema, todas pelo Paranaense (J.Malucelli, Rio Branco, Toledo e Atlético-PR).

Nos últimos anos, a maior sequência invicta na Vila Capanema foi em 2014, entre julho e novembro, com 14 partidas sem derrotas (8 vitórias e 6 empates). A série de invencibilidade começou com Claudinei Oliveira e terminou com Ricardinho.