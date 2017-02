Sindrome da mesmice!

A maioria das pessoas desenvolve desde a infância a capacidade de não variar muito, de sempre fazer e escolher as mesmas coisas, e com certeza esta mesmice se reflete nas decisões que podemos tomar quando chegamos à fase adulta e profissional.

Temos um exemplo muito simples para provar a nossa incapacidade de variar ou tentar coisas novas.

Quem de nós nunca tomou um sorvete na vida? Acredito que já tomamos sorvetes suficientes para ter experimentado todos os sabores existentes no mercado. Nada nos impede de experimentar todos os sabores, nem a falta de dinheiro, pois compramos um de cada vez. Então, por que acabamos escolhendo quase sempre o mesmo?

Durante a fase escolar é a mesma coisa, queremos sentar sempre no mesmo lugar, passamos anos conversando com os mesmos colegas, sem ao menos tentar conhecer os demais.

A falta de variedade nos acompanha diariamente. Em casa, por exemplo, quem nunca teve lugar marcado na mesa? Alguns dizem até que não conseguem comer se não for no seu lugar. Crescemos dormindo do mesmo lado da cama, ouvindo o mesmo tipo de música, comendo sempre determinado tipo de comida, freqüentando os mesmos lugares, ficamos presos em um emprego do qual não gostamos.

Difícil de explicar, mas é a pura realidade, que começa na infância e nos acompanha pelo resto de nossas vidas.

Ai quando nos deparamos com alternativas novas ou temos que usar criatividade para realizar certos trabalhos, não é de se espantar que a maioria não consiga sair da mesmice, pois sempre optamos por aquilo que já conhecemos e achamos ser o melhor ou mais confortável.

O primeiro passo para ter criatividade, seria começar a variar nas decisões mais fúteis, aquelas que parecem bobas, mas podem fazer uma enorme diferença no futuro. Realize pequenas mudanças no seu dia-a-dia. Não se torne um escravo dos seus hábitos, amplie os seus horizontes. Não tenha medo do novo.

E então, no próximo sorvete, não fique na mesmice!!!!!

Um grande abraço e boa semana.

Desmar Milléo Junior, Autor do Livro: “Apenas Boas Intenções Não Bastam”, Palestrante nas áreas motivacional, comportamental e vendas.Treinamentos com Jogos de Negócios & Simuladores.

