Clássico do Prince, Purple Rain será relançado com conteúdo inédito

(foto: Divulgação)

Após ter parte de seu catalágo de músicas disponibilizadas nos serviços de streaming, o legado do cantor Prince continua sendo revisitado. A Warner Records anunciou no último domingo (12) que vai relançar o clássico 'Purple Rain'. O disco, que chegerá às lojas no dia 9 de junho, contará com músicas inéditas, e vídeos de shows.

Purple Rain terá uma nova masterização neste relançamento, além de músicas nunca ouvidas. Porém, não foi anunciado todo o conteúdo do material bônus.

Após a morte de Prince em abril de 2016, foi lançada em novembro a compilação Prince 4Ever, que contou com a inédita “Moonbeam Levels”.