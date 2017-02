Brasileiros passaram mais de 6 horas do dia vendo TV em 2016

Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação)

De acordo com levantamento da Kantar IBOPE Media, o tempo que o telespectador dedicou ao consumo de TV (aberta e por assinatura) aumentou 16 minutos no último ano. Em média, os brasileiros assistiram 6 horas e 17 minutos de conteúdo televisivo por dia. Em 2015, eram 6 horas e 1 minuto. O estudo foi realizado nas 15 regiões aferidas regularmente pela empresa no país.

Ainda de acordo com o levantamento, as mulheres assistiram mais TV do que os homens. Em 2016, elas dedicaram pouco mais de 6 horas e 34 minutos à televisão, enquanto os homens somaram 5 horas e 57 minutos diários.

"É possível dizer que a televisão mantém seu papel de destaque devido ao seu alto poder de alcance: está presente em praticamente todos os lares brasileiros, impactando um número considerável de pessoas. De 2012 para cá, vemos crescimento tanto no percentual de aparelhos ligados quanto no tempo médio diário dedicado à atividade de ver televisão. Mesmo com consumo de mídia sendo diversificado em outras telas e plataformas, a TV mantém o crescimento", analisa Fábia Juliasz, diretora de Video Audience Measurement da Kantar IBOPE Media.

Além disso, o tempo médio dedicado à TV pelos jovens de 4 a 11 anos subiu 2,9% de 2015 para 2016. Já entre 12 e 17 anos, o percentual foi ligeiramente maior, chegando a 3,1%. A faixa etária com maior crescimento de tempo médio dedicado à TV foi a entre 18 e 24 anos (+6,7%).