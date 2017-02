Regional Boqueirão aproveita novena e reforça serviços na Rua da Cidadania

A Administração Regional do Boqueirão promove nesta quarta-feira (15) a primeira edição da Quarta Cidadã - Da Rua para a Rua.

Trata-se de uma iniciativa que será realizada uma vez por mês para apresentar à comunidade os serviços da Rua da Cidadania. “Vamos mostrar todos os serviços oferecidos e tentar atrair mais a população”, diz o administrador regional do Boqueirão, Ricardo Alexandre Dias.

A ação atende a determinação do prefeito Rafael Greca, que vem reforçando com os administradores regionais a necessidade de levar os moradores cada vez mais para perto das Ruas da Cidadania. “É preciso retomar a função de prestação de serviços que está na origem desses espaços”, afirmou Dias.

A iniciativa tem como grande aliado o Santuário Nossa Senhora do Carmo, vizinho à Rua da Cidadania, que todas as quartas-feiras realiza novena em louvor à santa. As missas, realizadas entre às 7h e 21h, atraem cerca de 15 mil pessoas.

Atividades

Para aproveitar o intenso movimento no entorno do espaço, as equipes dos núcleos de atendimento sairão das salas fechadas e montarão estandes no espaço aberto da Rua da Cidadania, de modo a apresentar ao público todos os serviços disponíveis.

A Casa de Leitura Nilson Martins, por exemplo, vai promover pela manhã (9h) uma roda de leitura para crianças de 5 a 12 anos. À tarde (15h) será a vez de uma roda de leitura para adultos.

O núcleo local da Secretaria de Educação vai montar também um espaço de leitura, com um tatame onde estarão disponíveis diversos exemplares de livros para os interessados.

A Secretaria de Saúde terá um estande com orientação sobre saúde bucal e a Fundação Cultural fará show de música.

A Fundação de Ação Social passará o dia orientando sobre os serviços que oferece e como combater a violência contra crianças e adolescentes.

Além disso, o espaço terá a tradicional feira de artesanato, que fica aberta de segunda a quarta-feira.

As ações serão desenvolvidas das 8h às 18h.

Serviço:

Quarta Cidadã - Da Rua para a Rua

Local: Rua da Cidadania do Boqueirão (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430, Praça Nossa Senhora do Carmo)

Telefone: 3313-5502

E-mail: arboqueiraosgm@sgm.curitiba.pr.gov.br

Regional Boqueirão

Bairros atendidos: Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer e Xaxim

População: 205.248 habitantes (estimativa do Ippuc para 2016)

Administrador regional: Ricardo Alexandre Dias