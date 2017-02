Paraná Clube pede ajuda da torcida no Nota Paraná

(foto: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube divulgou nas suas redes sociais um pedido para receber ajuda de torcedores no programa Nota Paraná, do Governo do Estado. “Os torcedores que abrirem mão dos CPF’s na nota poderão encaminhar o comprovante ao clube para que o valor seja destinado ao Tricolor”, explicou o clube.

“O torcedor paranista tem mais uma forma de ajudar seu clube do coração. O Paraná Clube está cadastrado no Programa Nota Paraná, uma ação do Governo Estadual que combate a sonegação fiscal no comércio. Atualmente, o Nota Paraná funciona da seguinte maneira: no momento da compra, a pessoa informa o próprio CPF para que conste no documento fiscal, com isso ela pode receber de volta até 30% do ICMS pago pelo estabelecimento comercial”, divulgou o Paraná, nas redes sociais. “Por se tratar de uma entidade sem fins lucrativos, o Paraná Clube se tornou o primeiro clube de futebol a participar do programa”, contou o clube.

“Os paranistas que desejarem beneficiar o clube com a medida devem enviar cópia da nota fiscal (sem CPF), para o e-mail nota10@paranaclube.com.br, ou depositar nos pontos de coleta da Vila Capanema (em dias de jogos), ou diariamente na secretaria da Sede da Kennedy. O torcedor tem até 30 dias, contados do momento da compra, para realizar o processo com o clube”, disse o informe do Paraná.

COMO PARTICIPAR

Procure o clube:

1) Recolha a sua nota fiscal e NÃO peça a inserção do CPF;

2) Providencie uma cópia do cupom fiscal ou original;

3) Procure um dos pontos de coleta do clube (na Sede da Kennedy ou na Vila Capanema em dias de jogos).

Faça em casa:

1) Recolha a sua nota fiscal e NÃO peça a inserção do CPF;

2) Acesse o site: www.notaparana.pr.gov.br, faça o seu login e clique na aba "MINHAS DOAÇÕES”;

3) Preencha os campos destinando o reembolso ao CNPJ do Paraná Clube 81.907.446/0001-04

Dúvidas: http://www.notaparana.pr.gov.br/arquivos/File/Passo_a_passo_doacao_05_06_2016.pdf