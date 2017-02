Banco Central edita novos normativos para registro de investimento estrangeiro direto

31 de março de 2017 – esse é o prazo para as empresas brasileiras que detêm investimento estrangeiro em seu capital social atualizarem as informações no Banco Central. O novo prazo foi estipulado por meio da Circular nº 3.822, de 20 de janeiro de 2017, emitida pelo Banco Central.

De acordo com o advogado da Andersen Ballão Advocacia, Diego Beyer, de forma geral, as informações que serão prestadas pelas companhias devem ser referentes aos valores do patrimônio líquido e do capital social integralizado de empresa receptora da capital estrangeiro. “Exceto as empresas com patrimônio líquido ou ativos com soma superior a R$ 250 milhões, que deverão entregar informações mais detalhadas, trimestralmente, por intermédio da Declaração Econômico Financeira”, esclarece.

Outra alteração sobre capital estrangeiro e seu registro no Banco Central do Brasil se refere à Resolução n° 4.533/2016, publicada em 24 de novembro de 2016, que altera a Resolução n° 3.844/2010. Entre as principais disposições estão: a regulamentação quanto à constituição de mandatários (pessoas físicas ou jurídicas) com poderes para acessar o sistema e realizar consultas e alterações; a possibilidade do investidor constituir mandatários capazes de acessar o sistema a fim de consultar os registros e a responsabilidade exclusiva da receptora de investimentos pelas informações prestadas.

A Conduta e o Direito Penal

Da falta de sensibilidade, de postura ou de respeito???

*Jônatas Pirkiel

A indicação do atual Ministro da Justiça para vaga no Supremo Tribunal Federal, que deverá ser aprovada pelo “submetido” Senado da República, apesar de contar publicamente com o apoio de representações de juízes e promotores, da própria Ordem dos Advogados do Brasil e de alguns ministros do mesmo STF, cria no mundo jurídico indignação e perplexidade. Não só pela forma e condições em que foi indicado e como será aprovado, mas por manter a regra instituída pelo PT de indicar quem menos tem reputação “ilibada”. É lógico que para a classe política dominante reputação ilibada tem outro sentido e significado. O novo ministro do Supremo Tribunal Federal será o “Tófolli de Temer”...

Mas, felizmente, na sociedade corroída pela “conduta da predominância e da satisfação de interesses pessoais”, ainda surgem aqueles que têm compromisso com os interesses do país. É importante reproduzir, entre outras posições, com as quais comungamos, a do jurista Walter Maierovitch, que afirmou que: “...a festança é mais um sinal de que Alexandre de Moraes não atende ao requisito de “reputação ilibada” – “Não tem postura e nem compostura. Não atende ao requisito constitucional da reputação ilibada”, o ex-ministro da Justiça não tem postura e nem compostura para o STF. Moraes é atrelado ao presidente da República e ao governador de São Paulo, e assume o cargo sem independência...”

Conduta do indicado de “Temer”, ao reunir-se com vários senadores, em noitada na “chalana Champagne”, também conhecido como “Love Boat” (barco do amor, em inglês), embarcação de propriedade do senador Wilder Morais (PP-GO) presente no evento com outros sete senadores. Conduta entendida como escandalosa pela comunidade jurídica nacional, gerando a manifestação de pessoas como a professora e doutora da Universidade Católica de Pernambuco, Carolina Ferraz, que classificou o episódio como “escárnio” – A festança de Moraes com os senadores é o riso do escárnio de quem não respeita ou leva a sério a democracia e o Estado Democrático de Direito...Causa ojeriza a promiscuidade entre o legislativo, o judiciário e o executivo. Tudo é feito na base do acordão, da imoralidade e da falta de ética. Quando um grupo de senadores da república acompanhados de um futuro ministro do STF se dão ao desfrute de desrespeitar a independência e a tripartição dos poderes numa festança num barco do amor, regado a uísque resta um sentimento de desesperança...”.

Conduta do futuro ministro do Supremo que nos faz lembrar a avaliação do ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, que agora se demonstra mais acertada que à época, sobre o seu desempenho a frente do Ministério da Justiça, sem mencionar a sua desastrosa atuação nos acontecimentos do “Sistema Penitenciário”: “...O ministro da Justiça não tem se portado como ministro de Estado. No máximo, tem se portado como um chefete de polícia...”.

A atual situação vivida pela sociedade brasileira se assemelha muito ao que ocorre no campo, quando a falta de cuidado com a terra fértil faz prosperar o mato.



*O autor é advogado criminalista (jônataspirkiel@terra.com.br)

Questão de direito público

Isenção até 100 dólares para mercadoria recebida pelo correio

A Turma Regional de Uniformização (TRU) dos Juizados Especiais Federais (4ªR) uniformizou entendimento de que a isenção do imposto de importação incidente sobre remessa internacional é de até 100 dólares, bastando que o destinatário seja pessoa física, sem restrição quanto ao remetente.

A decisão considerou que a Portaria/MF/156/99 e a Instrução Normativa nº 96/99 da Receita Federal – que tratam do regime de tributação simplificada –, extrapolaram os limites do poder regulamentar ao limitar a isenção a 50 dólares e exigir que remetente e destinatário sejam pessoa física.

De acordo com o relator, ANTÔNIO FERNANDO SHENKEL DO AMARAL E SILVA, o estabelecimento das condições de o remetente ser pessoa física e os produtos serem de até 50 dólares não têm respaldo no Decreto-lei nº 1.804/80, que cuidou da tributação simplificada das remessas postais internacionais.

A tributação indevida foi questionada na Justiça Federal de Porto Alegre, por uma contribuinte que teve mercadoria importada via Correios, de valor inferior 100 dólares, tributada pela Receita Federal.

O juízo da 10ª Vara Federal manteve a tributação baseada na cota estabelecida por norma interna (de 50 dólares), o que foi confirmado pela 5ª Turma Recursal/RS. A contribuinte agitou incidente de uniformização apontando precedentes da 3ª TR/SC e da 1ª TR/PR – que reconhecem a isenção até 100 dólares – tendo seu recurso julgado procedente pela Turma Regional de Uniformização.

*Euclides Morais- advogado (euclides@direitopublico.adv.br)

Direito e Política

O valor da Democracia

*Carlos Augusto Martinelli Vieira Da Costa

Tempos atrás, no auge do processo de impeachment da presidente Dilma, um velho e conhecido político veio a público alertar em alto e bom som que com Democracia não se brinca. A frase, embora densa de gravidade, acabou se perdendo no limbo do esquecimento dentre as milhares que são ditas a cada dia.

Hoje, porém, passados exatos nove meses desde que Michel Temer assumiu o comando do governo federal, a única certeza que se tem é que as coisas somente pioraram, tanto pelos lados da economia, com a continuada deterioração da produção industrial e o aumento do desemprego, quanto pelos lados da política, especialmente após a delação da Odebrecht, que dispensa comentários.

É verdade que ainda existe espaço para a invocação da herança maldita do PT, o que acaba servindo como argumento por não admitir refutação racional, mas não por muito tempo, até porque a justificativa para a mudança foi a melhora da economia e da governabilidade do país.

Todavia, o que ninguém esperava nesse enredo era a degradação da ordem pública tal como ocorrida no Espirito Santo, onde os capixabas vivenciaram a experiência petrificante da total ausência do Estado e de seu Poder de Polícia, num episódio de insegurança e violência sem precedentes na curta história da nossa República.

E já tem gente vaticinando que o Espirito Santo de hoje é o Brasil de amanhã. Eu, de minha parte, só consigo pensar na frase do velho político: “Com a Democracia não se brinca”.

*O autor é Procurador do Município de Curitiba

PAINEL

Sem dano

A mera irregularidade na prestação de contas de verba destinada a patrocínios, que não cause dano ao patrimônio, não pode ser considerada improbidade administrativa. O entendimento é da 4ª Turma do TRF da 4ª Região.

Prescrição

Seguro-desemprego pago indevidamente não pode ser cobrado pela União depois de cinco anos, pois é atingido pela prescrição. O entendimento é do juiz da 4ª Vara Federal de Florianópolis.

Novo CPC

Para marcar o primeiro ano de vigência do Novo Código de Processo Civil, a ABDConst - Academia Brasileira de Direito Constitucional promove o I Simpósio Brasileiro de Processo Civil, nos dias 16 e 17 de março, no Teatro Positivo, em Curitiba.

Dativos

Está aberto no site da OAB-PR o cadastro para advogados interessados em atuar como defensores dativos. O cadastramento para o semestre anterior não é renovado automaticamente.

Transportes

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei que institui normas para regulação do transporte rodoviário de cargas em território nacional. O advogado Cristiano Baratto destaca, entre as principais mudanças propostas pelo projeto, o aumento da pena para crimes relativos a desvio de cargas, a responsabilização do expedidor da carga por embalagens inadequadas e a inclusão de seguro para todas as cargas.

Direito sumular

Súmula nº 569 do STJ — Na importação, é indevida a exigência de nova certidão negativa de débito no desembaraço aduaneiro, se já apresentada a comprovação da quitação de tributos federais quando da concessão do benefício relativo ao regime de drawback.

